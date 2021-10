In questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di conoscere la bellissima Isabella Ricci, all’interno del programma di Maria De Filippi, ma scopriamo di più sul suo passato.

In poco tempo è riuscita da diventare una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, ha conquistato il pubblico con il suo charme incredibile e sin da subito ha fatto morire di gelosia Gemma Galgani, la sua nemica più acerrima.

Chi è Isabella Ricci

Classe 1959 nata a Roma, si è laureata a La Sapienza in Filosofia per poi specializzarsi in Archivistica e Bibliotecaria. Nel 2000 fonda insieme ad altri tre soci una società di nome Pet Village che si occupa di rifornire i negozi specializzati in cura dell’animale domestico con prodotti di alta qualità.

La società ha circa 50 dipendenti e collaboratori in tutta Italia e una rete distributiva di oltre 2.500 retailer clienti. Nei prossimi anni punta a svilupparsi anche in Europa.

Pet Village, inoltre, è anche inventrice di diversi marchi, ed è stata testimonial anche la famosa influencer Paola Turani a Bologna Fiere nel 2018.

Coltiva la sua passione per gli animali sin da ragazza, infatti, ha lavorato anche come allevatrice ed è stata responsabile per il settore allevatori di una società chiamata hill’s pet nutrition.

Della sua vita privata sappiamo Isabella che è stata sposata ma non ha avuto figli, il suo matrimonio è finito 15 anni fa quando la donna aveva circa 45 anni. Ora si trova a Uomini e Donne per cercare il vero amore e conquistare il cuore di qualche gentile cavaliere.

La dama più elegante del trono over: da essere una modella a Uomini e Donne

In poco tempo è riuscita a conquistare il pubblico e i protagonisti del dating show di Canale 5 con la sua eleganza. I cavalieri del parterre maschile l’hanno subito notata e non hanno potuto far a meno di chiederle il numero di telefono, suscitando così l’invidia di Gemma Galgani.

L’antipatia che c’è tra loro due è evidente, infatti, in ogni puntata c’è qualche scontro che le rende protagoniste. Isabella viene sempre difesa a spada tratta dagli opinionisti, perché i suoi concetti sono sempre coerenti ed espressi in maniera molto educata a differenza della Galgani che è molto impulsiva e facilmente cambia opinione.

In molti, hanno notato che il portamento della Ricci è davvero impeccabile, questo perché in passato ha fatto la modella, come ha raccontato più volte nel corso delle puntate.

A dimostrare ciò, è stata proprio lei, condividendo una foto di quando era giovane sul suo profilo Instagram. Dall’immagine possiamo notare la sua bellezza inconfondibile.

Ancora oggi a 62 anni dimostra di essere una donna stupenda, naturale e particolare. La sua voce profonda, il suo sguardo intenso e il suo corpo fine hanno fatto innamorare tutti.

Con lei le sorprese non finiscono mai, magari più avanti ci racconterà altro del suo passato: i telespettatori del programma sono sempre più affascinati e vogliono scoprire ogni cosa su Isabella Ricci.