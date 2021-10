Isabella Ricci, la frecciata alla sua ‘rivale’: “è meglio tacere che…”

La dama Isabella Ricci torna a far parlare di se con una nuova frecciatina alla sua rivale Gemma Galgani. Vediamo cosa ha detto l’ormai seguitissima protagonista di Uomini e Donne.

Isabella Ricci, 62 anni, si è fatta notare nel parterre femminile di Uomini e Donne per il suo charme ed i suoi modi pacati ma decisi.

Isabella Ricci: alla ricerca dell’amore o della popolarità?

Un fisico invidiabile, una chioma sale e pepe e una voce nasale. Sono queste le prime tre cose che si notano di Isabella Ricci, la dama del trono over presente da un anno e mezzo a Uomini e Donne. Il pubblico o la ama o la odia. Intanto, lei non le manda a dire. In particolare, alla sua rivale giurata in trasmissione: Gemma Galgani, altra protagonista molto chiacchierata del parterre femminile.

Le due dame, infatti, si sono spesso contese i corteggiatori. L’ultimo, in ordine sparso, è stato Biagio Di Maro con cui entrambe le signore si sono lasciate un po’ andare, senza comunque trovare l’amore tanto agognato. Dovrebbe essere, infatti, proprio questo nobile sentimento a muovere le scelte di tutti i partecipanti del programma ma non è sempre così.

La Ricci è stata più volte accusata di essere alla ricerca di visibilità. La donna 62 enne, dopo una carriera da modella, gestisce ora un’azienda di pet care. Dopo la prima stagione di partecipazione al programma, Isabella Ricci ha deciso di sbarcare su Instagram destando i commenti di molti partecipanti di Uomini e Donne. Una su tutte Gemma Galgani che ha accusato la Ricci di sponsorizzarsi.

La frecciatina alla Galgani

Gemma Galgani, che occupa da tanti anni ormai, una sedia nel parterre femminile di Uomini e Donne, ha da subito visto in Isabella Ricci una rivale con cui scontrarsi. A differenza di Isabella Ricci, la Galgani si è distinta, negli ultimi tempi per il suo essere appariscente e un po’ sopra le righe, sia per quanto riguarda il modo di porsi che per lo stile.

Ecco perché la Ricci le ha lanciato l’ennesima frecciatina. La dama, infatti, ha affermato che lei, a 62 anni, ha imparato che il silenzio a volte è d’oro. Secondo lei, infatti, i gioielli, il trucco, possono anche sopperire per adottare uno stile più semplice e sobrio. L’apparire, per Isabella Ricci, è dunque nullo se non c’è un essere solido che lo sottenda. Intanto, alcune indiscrezioni raccontano che la dama romana non è stata presente alle ultime due registrazioni. Vediamo cosa succederà.