Grande Fratello Vip, le gravi offese contro una gieffina: si tratta di Ainett?

Al Grande Fratello Vip, gli scontri e i colpi di scena non mancano mai, ma a volte si va oltre ogni limite. Il web è furioso per le accuse che alcuni concorrenti hanno rivolto alla bellissima Ainett: scopriamo cosa è successo.

Ainett Stephens, energica, carica e caliente. All’interno della Casa più spiata d’Italia ha stretto delle amicizie importanti, ma tra queste si nascondono delle persone che non sincere? scopriamolo.

Ainett al Grande Fratello Vip

Ainett Mery Stephens Sifontes, nata a Ciudad Guayana, in Venezuela, il 28 gennaio 1982. Entra a far parte del mondo della moda sin da ragazza e nel 2000 è una delle semifinaliste di “Miss Venezuela”.

Dopo aver fatto la modella e sfilato in varie passerelle del Sudamerica si trasferisce a Milano, dove si iscrive anche all’Università e comincia a studiare Scienze della comunicazione. La sua carriera spicca il volo nel 2006 grazie ad un sexy calendario per Fox Uomo ma soprattutto per il ruolo di “Gatta Nera” nel quiz Mercante in fiera, condotto da Pino Insegno.

Attualmente è nella casa del Grande Fratello Vip e sta dimostrando di essere una donna forte che non ha paura di dire la sua e di mostrare le sue debolezze. Nel reality ha conosciuto persone bellissime e ha stretto dei forti legami, ma tra queste, a quanto pare, c’è qualcuno che parla male di lei: scopriamo di chi si tratta.

La “gatta nera” accusata di scarsa igiene

Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, sono ritornati al centro dell’attenzione mediatica per via di alcune loro recenti dichiarazioni sull’igiene personale. Nel loro mirino c’è Ainett, ma anche Sophie Codegoni.

A parlare delle due vippone sono stati proprio Lucrezia, Jessica e Alex Belli. Come ha rivelato Novella 2000, è stato il famoso attore di Centovetrine a dare il via a queste accuse, dicendo: “C’è una donna che ha l’orecchio pieno di cerume”. Jessica: “C’è anche chi fa puzza di pesce”. Alex: “Ma chi?”. Lulù: “Non possiamo…”. (Poi gli sussurra un nome nell’orecchio). Jessica si mette a twerkare e dice: “Ora capisci?”.

Il web ha ipotizzato che l’imitazione si riferisse proprio ad Ainett Stephens, un’accusa molto grave che ha lasciato migliaia di utenti sconvolti. Per quanto riguarda il cerume nelle orecchie, invece, i vipponi potrebbero riferirsi a Sophie Codegoni.

LEGGI ANCHE –> Ainett Stephens e la malattia che ha colpito il figlio | Il dramma di una mamma

LEGGI ANCHE –> Avete mai visto la casa di Ainett Stephens? lussuosa con vista mozzafiato

Ed infatti Jessica, in giardino, ha tirato nuovamente fuori l’argomento parlando con Raffaella Fico e Francesca Cipriani di “orecchie croccanti”. La reazione della Cipriani è stata: “Che schifo” con una faccia disgustata, mentre la Fico ha detto di avere individuato chi è la vippona.