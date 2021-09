Avete mai visto la casa di Ainett Stephens? lussuosa e con vista mozzafiato

Ainet Stephens è una concorrente del GF Vip 6 ed è una delle più amate, per il suo carattere dolce e generoso. Impossibile dimenticarla al Mercante in Fiera, dove, anni fa, ha vestito il ruolo di Gatta Nera. Oggi, la bella showgirl, vive in Spagna insieme suo figlio.

Avete mai visto la sua casa? I particolari sono favolosi, scopriamo di più.

Ainett al Grande Fratello Vip 6

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è cominciata da poco ma già sta ottenendo un successo incredibile grazie alla partecipazione di tantissimi personaggi molto amati dal pubblico, tra cui Ainett Stephens.

Ovviamente, il conduttore Alfonso Signorini è nuovamente al timone del reality per sorprenderci sempre di più. La famosa “gatta nera” si è rimessa in gioco, dopo essere rimasta per anni fuori dai riflettori e non sta deludendo affatto il pubblico, anzi è davvero molto apprezzata.

Sui social, moltissime persone hanno fatto i complimenti alla donna per la sua bellezza esteriore ed interiore. Ma avete mai visto la sua casa? è davvero bellissima, un sogno ad occhi aperti.

La casa di Ainett Stephens

Come abbiamo detto prima, la bellissima showgirl vive con suo figlio in Spagna, esattamente a Marbella e grazie ad alcuni scatti social, è possibile vedere alcuni spazi della sua fantastica casa. Infatti, lei è molto attiva sul suo profilo Instagram e i suoi follower la inondano continuamente di like e complimenti.

Dalle immagini possiamo vedere vari particolari della sua elegante dimora. La casa è arredata perfettamente ed è incredibile, proprio come lei.

C’è anche un ampio balcone e da lì si può ammirare un panorama mozzafiato, ma lo spettacolo più bello è proprio Ainett. Il suo fisico mozzafiato e il suo viso angelico incantano proprio tutti.