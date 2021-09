GF Vip: Alex Belli in lacrime: il doloroso sfogo dell’attore

By

GF Vip: Alex Belli scoppia in lacrime e fa una delicata confessione. Ecco che cosa ha affermato l’attore e fotografo, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip sei. Tutti i dettagli.

Alex Belli a cuore aperto. L’attore e fotografo si sfoga con una coinquilina e fa una confessione importante. Poi, improvvisamente, scoppia a piangere. Ecco che cosa è accaduto. Scopriamolo insieme.

Alex Belli, nuovo concorrente del GF Vip

Alex Belli è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip numero sei condotto da Alfonso Signorini. È un attore, modello e fotografo italiano. Ha preso parte alla soap opera Centovetrine nel ruolo di Jacopo Castelli. Questo è il ruolo che lo consacrerà al successo.

Ha avuto un matrimonio precedente con Katarina Raniakova ma i due si sono separati a causa dei presunti flirt del fotografo. Successivamente ha intrapreso una relazione sentimentale con la modella Slovacca Mila Suarez ma anche con lei le cose non sono andate bene.

Attualmente è in coppia con Delia Duran, la donna che ha sposato il 26 giugno 2021 dopo una proposta di matrimonio davvero emozionante. I due si conoscono nel 2017 e da quel momento non si lasciano più. Non hanno figli.

Alex Belli in lacrime: lo sfogo dell’attore

Nelle scorse ore Alex Belli ha commosso il pubblico mostrandosi a cuore aperto durante una confessione molto intima. Il modello e attore italiano si è sfogato con Manila Nazzaro parlando del tema figli.

L’attore scoppia in lacrime affermando che vorrebbe avere un figlio al più presto. Dice anche che gli manca molto la moglie Delia Duran e che entrambi provano da quasi 4 anni ad avere un bambino ma che purtroppo per loro la cicogna non arriva.

Alex si mostra particolarmente sensibile ed emotivo su questo argomento perché l’assenza dei figli è stata una delle cause che ha portato alla fine del suo primo matrimonio. L’attore fa una confessione inaspettata.

Belli dice all’ex miss Italia Manila Nazzaro: