GF Vip 6, la prima puntata inizia con il botto: Alex Belli vince una notte con le sorelle Selassié

La sesta edizione Grande Fratello Vip, ha esordito lunedì sera su Canale 5 e sin dall’inizio si sono create delle piccole dinamiche che hanno fatto impazzire il pubblico: scopriamo cosa è accaduto.

La prima puntata, andata in onda proprio ieri sera, anticipa già che sarà un’edizione ricca di colpi di scena.

Alex Belli e le tre sorelle Selassié

A fine puntata, Alfonso Signorini ha annunciato un colpo di scena clamoroso, ovvero, Alex Belli passerà la notte con le tre ‘principesse’: Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailié Selassié.

Già durante il loro ingresso in casa, le giovani avevano rivolto molti complimenti all’attore e a fine serata gli hanno anche preparato il letto per la notte.

Emozionatissime, hanno atteso l’arrivo in moto di Alex Belli, che con tutto il suo fascino le ha subito conquistate.

L’ingresso delle ragazze nella Casa più spiata d’Italia, non è stato affatto banale, infatti, hanno dovuto affrontare un tremendo tunnel.

La sesta edizione è iniziata con il botto, ma il cast non è ancora al completo, infatti, nella seconda puntata entreranno tantissimi altri concorrenti tre cui: Giucas Casella e Sophie Codegoni.

La prima puntata: arriva una sesta edizione esplosiva

Nel corso della prima puntata, non sono mancati i battibecchi e le frecciatine.

C’è già stato un primo confronto tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe.

L’ex Miss Italia, recentemente, ha raccontato di quando la collega ha preso il suo posto a Mezzogiorno in famiglia.

Le sue parole però non sono molto piaciute all’opinionista, per questo è nato un piccolo scontro.

Ma non è finita qui, perché anche Raffaella Fico ha avuto da ridire con Soleil Sorge, dato che non ha gradito il modo in cui si le si è rivolta dopo il suo ingresso in casa, definendola “poco elegante”.

Inoltre, il Grande Fratello Vip ha deciso di non mandare i ‘vipponi’ al televoto, ma i nominati dovranno dormire nella ‘stiva’, un nuovo ambiente della casa simile al ‘tugurio’ di qualche anno fa.

Il reality di Alfonso Signorini tornerà in onda venerdì 17 settembre alle 21.30 e sicuramente non mancheranno le sorprese.

