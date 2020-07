Ylenia Carrisi ‘Vive in Germania’: la TV tedesca lancia una NUOVA bomba sulla figlia di Al Bano

Il giornale ha raccontato qual è l’attuale vita della figlia di Al Bano secondo gli ultimi avvistamenti.

Sono più di 25 anni che si parla della scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Tra finti avvistamenti, depistaggi e indagine proseguite in tanti anni dalla sparizione, non si è mai trovata una soluzione per il caso della ragazza scomparsa nel lontano 1994 a New Orleans.

Per il giornale tedesco, Freizeit Revue, la giovane – che oggi sarebbe una donna adulta – sarebbe ancora viva. La rivista ha pubblicato, infatti, una intervista rilasciata dal capo della polizia di New Orleans, Warren J. Riley, in cui l’uomo afferma che Ylenia è viva e che sarebbe ospite di un monastero in Arizona.

Ylenia Carrisi è viva: la rivelazione di Freizeit Revue

Secondo il settimanale tedesco Freizeit Review, Ylenia Carrisi è viva e vivrebbe in un convento in Arizona.

La rivelazione è stata fatta, in base alle ultime dichiarazioni del capo della polizia di New Orleans, Warren J. Riley, il quale ha affermato che la donna è ospite di una struttura religiosa greco-ortodossa a Saint Anthony, in Arizona.

Il giornale – inoltre – ha pubblicato anche la presunta foto della Carrisi e del convento dove la figlia di Al Bano e Romina Power vivrebbe da anni.

La tesi è stata confermata anche da Gwen Guggenheim, detective della squadra omicidi:

“Abbiamo nuovi indizi su dove si trova Ylenia Carrisi, anche se non possiamo fornire ulteriori dettagli, visto che l’indagine è ancora in corso”.

Visto però che – a carico di Ylenia – non c’è alcun procedimento penale, la polizia non è tenuta a sapere l’identità delle persone ospitate dal convento.

La figlia di Al Bano sposata con “Gringo”

Anche la tv spagnola si sta interessando alla sparizione di Ylenia, fornendo ulteriori dettagli sulla vita che – presumibilmente – starebbe conducendo la figlia di Al Bano e Romina.

La donna, infatti, secondo le dichiarazioni fornite da Lydia Lozano, vivrebbe a Santo Domingo e sarebbe sposata con Alexander Suero Alvares, detto Gringo, che non lascerebbe mai Ylenia da sola.