Ylenia Carrisi ‘Vive ai Caraibi: è sposata con un uomo di colore’ Le rivelazioni choc alla TV spagnola

Una storia che sembra infinita quella di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. Dopo la scomparsa, la Tv spagnola fa luce sul suo destino

Verità davvero inquietanti quelli sulla vita di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa ormai da tantissimi anni. E’ la Tv spagnola a voler far chiarezza sulla sua storia.

Lydia Lozano, che in passato ha trattato la storia della primogenita della coppia, ha dovuto affrontare i suoi demoni e rivelare tutta la verità sulle indagini svolte per trovare la ragazza. Tutti ricordano quando, alla spagnola Salvame, raccontò di sapere dove fosse Ylenia grazie ad una fonte che chiaramente non voleva rivelare. Ma adesso, a distanza di anni, è emersa l’assurda verità.

Ylenia Carrisi sposata a Santo Domingo: la rivelazione della fonte

Lydia Lozano aveva rivelato che una fonte gli aveva assicurato che Ylenia Carrisi, scomparsa 26 anni fa, era viva, anche se questa dichiarazione le ha portato diversi problemi legali.

Sono trascorsi 15 anni dall’errore commesso da Lydia Lozano. Alcuni dicevano che si trattava di un tipo di Internet che non conosceva, altri hanno indicato la nonna di Ylenia Carrisi come fonte delle indagini della Lozano, ma ieri, infine, la trasmissione spagnola ha smascherato il presunto informatore del giornalista informatore. Proprio quest’uomo le avrebbe rivelato dove si trovava la figlia di Romina Power e Al Bano.

Jorge Javier Vazquez – giornalista della trasmissione – ha rivelato il nome dell’informatore, lasciando Lidia senza parole. La donna è scoppiata a piangere ed è andata via dallo studio. L’uomo è Ricardo Zucchi.

Ylenia è realmente ancora viva? Le parole di Zucchi

Ricardo Zucchi afferma di aver visto Ylenia Carrisi in più di 20 occasioni a Santo Domingo. Secondo lui, la prima volta che ebbe l’opportunità di vedere Ylenia fu nel 1995.

Ricardo, da parte sua, iniziò a frequentare l’isola di Santo Domingo perché aveva una relazione con Luis Taveras, tenente della polizia domenicana. Questo era ed è il miglior amico di Alexander Suero Álvares, domenicano e marito di Ylenia.

Il soprannome del presento marito di Ylenia è ‘Gringo’. E’ un uomo di 45 anni, nero, attraente e senza alcun lavoro noto. La gente lo vede in giro sempre accompagnato da una scorta della polizia nazionale (almeno 4 persone) e non si separa mai da sua moglie che pare somigli tantissimo alla primogenita del duo italiano.

Ricardo afferma di non avere dubbi sul fatto che questa donna di 35 anni, bella, ben curata, con straordinari occhi blu, sia la figlia scomparsa di Romina e Al Bano.

Nelle occasioni in cui è stato in grado di vederla, non abbiamo mai parlato di questo argomento, ma un giorno mi ha detto “Sono italiana”. Ho risposto: “Lo so”. Ci fu un silenzio complice.

Zucchi avrebbe anche detto a Lydia che:

“A volte ho sentito suo marito chiamarla” Yli”, e lei rispondevA:” Non chiamarmi più così”.

Una storia che mette i brividi, ma sarà vera o ci troviamo di solito all’ennesima bufala sulla figlia di Al Bano? Sicuramente si indagherà su quanto emerso nel programma.