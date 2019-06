Al Bano, Ylenia Carrisi: trovato un pacchetto di sigarette, emerge una verità agghiacciante

La scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power fece tantissimo rumore. Solo adesso però emerge un inquietante segreto

Una confessione che ritorna a fare del caso di Ylenia Carrisi un caso di cronaca nera attuale. La bellissima figlia di Al Bano e Romina Power non ha mai più fatto sapere nulla. Dopo la sua scomparsa sono emerse le teorie più assurde ma nessuna teoria sembrava poter aver credito. In ultima quello di un camionista, che la polizia americana ha incriminato come serial killer.

Eppure, a distanza di anni, a parlare è proprio la figlia del presunto omicida della ragazza rivelando una inquietante verità.

Ylenia, parla la figlia del presunto Killer

Ylenia Carrisi dopo più di 25 anni, la figlia del Killer rompe il silenzio rivelando un segreto che nascondeva il suo papà.

Mentre Romina Power, la mamma della giovane scomparsa, chiede sempre che si smetta di parlare di sua figlia usando il suo nome per fare ascolti, tornato negli ultimi mesi al centro della Cronaca Nera nazionale, emergono alcuni particolari inquietanti sul suo presunto assassino, Keith Jesperson.

A svelarli in esclusiva sul settimanale ‘Giallo’, qualche mese fa, la giovane figlia Melissa Moore, oggi avvocato, ha rotto il silenzio rivelando particolari scioccanti sulle abitudini omicida di suo padre che al tempo, ovviamente, lei ignorava.

Un segreto collegato alla scomparsa di Ylenia

Melissa Moore quando ha saputo che suo padre era un assassino è rimasta senza parole. Non si aspettava che il suo adorabile papà era in realtà uno spietato omicida. Keith Jesperson, camionista 50enne, oggi è in carcere nell’Oregon dove sconterà tre ergastoli per l’omicidio di otto donne.

Tra queste potrebbe esserci anche Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Per essere sicuro che l’omicida abbia ucciso proprio Ylenia sarebbe necessario un riscontro con gli i DNA: quello della figlia del duo e quello della donna brutalmente ammazzata. Ma pare che finora non ci sia nessun riscontro.

Tornando all’intervista rilasciata per ‘Giallo’ dalla figlia del presunto assassino di Ylenia, la ragazza avrebbe rivelato dettagli agghiaccianti sul padre e spietato killer. Pare che l’uomo avesse più volte pensato di uccidere anche i suoi figli, Melissa compresa. La ragazza ricorda che una seria si rifiutò di dormire al casa col padre e proprio quella sera l’uomo uccise una delle 8 vittime.

La ragazza ha anche ipotizzato che suo padre era coinvolto con la scomparsa di Ylenia:

“Quando scomparve Ylenia mio padre aveva un segreto”

Lei, al tempo, aveva 15 anni. Era il 1994: suo padre, nonché serial killer, le confessò l’intenzione di rivelarle un importante segreto, ma poi non le disse più nulla perché temeva che la ragazza andasse a denunciarlo. Proprio in quel periodo si era diffusa la notizia della scomparsa di Ylenia: il segreto a cui il camionista faceva riferimento era forse legato alla primogenita di Al Bano e Romina?

Un segreto dal passato del Killer

Melissa suppone di sì. Al tempo, si accorse che nel camion del padre c’era un pacchetto di sigarette, nonostante lo stesso odiasse fumare. Notò anche la presenza di un grosso rotolo di nastro adesivo. Keith Jesperson giustificò la loro presenza asserendo che sarebbero servite per i suoi amici autostoppisti.

Ma ovviamente alla luce della macabre scoperte le spiegazioni non reggono. Speriamo solo che opportune indagini servano a chiarire quel mistero che ancora angoscia la famiglia.