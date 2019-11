Ylenia Carrisi in Ecuador ‘Fa la mamma’ la foto con le figlie piccole e tenere di Al Bano condivisa dalla sorella Romina commuove i fan

Ylenia Carrisi, il suo ricordo è vivo nella mente dei suoi cari: la primogenita di Al Bano e Romina Power appare sui social in un emozionante scatto amarcord

E’ un mese molto particolare quello di Novembre per la famiglia Carrisi. Lo rivela Romina Power in un post risalente a qualche giorno. Questo mese è infatti quello in cui 49 anni fa, la rese madre per la prima volta, della sua dolcissima Ylenia, nata il 29 Novembre del 1970.

Una ragazzina in gamba e bellissima, come la sua cara mamma, ma inspiegabilmente scomparsa nel 1993. Il suo caso ad oggi resta ancora un mistero. Nelle ultime ore Ylenia, riappare però sui social in uno scatto davvero molto particolare pubblicato da Romina Carrisi, ‘Fa la mamma’ in Ecuador. Scopriamo di più.

Ylenia Carrisi ‘fa la mamma’ in Ecuador, lo scatto amarcord emoziona i fan

La primogenita di Al Bano Carrisi e Romina Power ritorna in un dolcissimo scatto amarcord, pubblicato poche ore fa dall’altra figlia della coppia artistica, Romina.

La foto ritrae Ylenia insieme a Romina e Cristel ancora piccolissime, uno stralcio di giornale che racconta il loro viaggio in Ecuador, durante il quale la primogenita del cantante di Cellino San Marco faceva da mamma alle sue sorelline più piccole.

Un ritorno nel cuore e nella mente dei suoi cari i quali non hanno perso la speranza in un suo ritorno nonostante siano trascorsi 26 anni da quel giorno.

Ylenia Carrisi ancora viva? Avvistata a Venezia ‘ingrassata e trasandata’

Secondo quanto rivelano le ultime indiscrezioni sul caso di scomparsa della primogenita di Romina Power, c’è la possibilità che l’ormai donna, che possa essere ancora viva.

Pare infatti sia stata avvistata non molto di recente a Venezia. La foto diventata virale, ritrae una donna somigliante ma ingrassata e trasandata.

Non si ha certezza del fatto che sia lei o meno chiaramente.

Ecco di seguito la foto amarcord pubblicata da Romina Junior poche ore fa: