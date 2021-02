Yari Carrisi, il figlio di Al Bano confessa: ‘Ho svaligiato il negozio’

Il figlio di Al Bano ha confessato: poche ore fa Yari Carrisi ha stupito tutti con un post in cui ha rivelato di aver svaligiato un negozio indiano.

Al Bano Carrisi non ama molto tessere le lodi dei figli davanti ai suoi fan. Di Yari Carrisi non si sa molto anche se è da sempre una spalla nei concerti di mamma e papà.



In tutti hanno saputo purtroppo della fine della storia d’amore che ha fatto parlare tanto i giornali di gossip che l’ha visto accanto alla bellissima Thea Crudi solo per pochi mesi. I due purtroppo hanno deciso di separarsi.

Yari confessa il ‘furto’

Il figlio di Al Bano, Yari Carrisi, ha sorpreso tutti i fan con la sua confessione. Dopo la fine della storia con l’insegnante di yoga, il ragazzo è meno attivo sui social e in Tv è decisamente meno presente. I due sembravano molto innamorati, si pensava addirittura alle nozze: ma a quanto pare qualcosa è andato storto.

Yari nelle sue ultime ha manifestato un inatteso sbocco dietro ai fornelli: una cucina esotica che più di altre collega nel profondo la mente e il corpo.

Il figlio di Al Bano fa la scorta di spezie

Il Carrisi ha fatto della spiritualità e dell’introspezione il suo modo di vedere la vita. Ora sembra che la cucina sia diventata una nuova passione, ovviamente quella indiana: il cantante è anche un abile chef!

La foto che ha pubblicato ha stupito tutti:

“Svaligiato il negozio indiano di spezie “

In effetti nella foto ci sono tantissime confezioni. Yari avrà in mente tante ricette. Sicuramente un ottimo modo per impiegare il tempo e cercare di distrarsi dall’amore perduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yari Carrisi Power (@yaricarrisipower)



I due ex però sono rimasti in buoni rapporti da persone mature e che hanno nutrito l’uno per l’altra sinceri sentimenti.