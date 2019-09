‘Mi ha schiaffeggiato’ Yari Carrisi, lite in famiglia con il fratello di Al Bano: lo sfogo sui social

Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power ha voluto aprirsi con i suoi fan raccontando un evento accaduto in famiglia che l’ha sconvolto

Un evento, quello che ha accaduto a Yari Carrisi, tanto forte che l’ha toccato nel profondo. Il figlio di Al Bano e Romina Power ha voluto sfogare la sua delusione e la sua rabbia per quanto accaduto.

Al Bano, il fratello riprende suo figlio Yari

Il cantante di Cellino San Marco, Al Bano, ha avuto da Romina Power 4 figli bellissimi: il secondo-genito Yari non ama molto stare al centro dell’attenzione e il gossip l’ha sempre rifugiato anche se è naturale che si parli di lui essendo il figlio di due grandissimi artisti. Il fratello di Cristel e Romina Carrisi ha però un animo molto sensibile, ed è per questo che è rimasto molto toccato dalle parole che gli ha riservato lo zio.

Il fratello di Al Bano è stato davvero molto duro con Yari facendogli ‘violenza mentale’, queste le parole del secondo genito della coppia.

Yari, le forti parole del padre

Yari Carrisi non usa spesso i social per sfogare le sue debolezze o le sue frustrazioni, anche se proprio qualche giorno fa il figlio di Al Bano ha parlato di un vizio che ha deciso di eliminare dalla sua vita per amore degli animali.

Con un post in inglese, il musicista racconta cosa gli è accaduto poche ore fa:

Ieri sono stato mentalmente violentato dal fratello di mio padre. Mio zio ha distrutto la mia voglia di sorridere, dopo aver trascorso un fine settimana molto bello è venuto e ha gratuitamente schiaffeggiato la mia buona volontà per soddisfare solo il suo ego. Credo. Le persone sono incasinate. Dovevo solo dirvelo.

In effetti, purtroppo, tante persone quando attraversano momenti difficile sfogano la propria rabbia sugli altri, soprattutto le persone più vicine. Sicuramente, Yari chiarirà con suo zio. L’amore che li lega di certo andrà oltre delle piccole incomprensioni. In ogni famiglia, purtroppo, ci sono momenti down. Sicuramente ciò che dispiace è vedere come delle parole, a volte, possono distruggere l’umore.

Ecco la storia condivisa dal figlio di Al Bano.