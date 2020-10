X-Factor 2020 Bootcamp, anticipazioni puntata giovedì 15 ottobre

In onda su Sky Uno giovedì 15 ottobre la seconda parte dei Bootcamp di X-Factor 2020: la scelta di Manuel ed Emma. Ecco cosa succederà in puntata.

Giovedì 15 ottobre 2020 in onda su Sky Uno la seconda parte dei Bootcamp di X-Factor2020 in prima serata. In chiaro è visibile il venerdì sera sul canale TV8.

Condotto da Alessandro Cattelan e con giudici musicali importanti: Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

Cosa accadrà nella puntata?

X-Factor 2020, la prima parte dei Bootcamp

I live si avvicinano, ora sono in atto le selezioni ai Bootcamp dove gli artisti selezionati alle audizioni competono per conquistare la famosa sedia in base alla loro categoria.

Nella scorsa puntata la sfida dei Bootcamp è stata giocata tra i concorrenti che sono stati scelti da Hell Raton e Mika. Il rapper Hell Raton ha in affido la categoria UNDER DONNE mentre il cantante Mika gli OVER.

Con il meccanismo della sedia e dello switch i due giudici hanno fatto le loro scelte:

Hell Raton ha scelto Casadilego, CMQMartina, Daria Huber, Ale, Mydra.

ha scelto Casadilego, CMQMartina, Daria Huber, Ale, Mydra. Mika ha scelto Kaima, Disarmo, Eda Marì, Vergo e N.A.I.P.

X-Factor 2020 Bootcamp Anticipazioni

Nella puntata di questa sera sempre Alessandro Cattelan presenterà il secondo appuntamento dei Bootcamp: saranno Manuel Agnelli e Emma a scegliere gli artisti. Ad Agnelli è stata affidata la categoria GRUPPI mentre ad Emma gli UNDER UOMINI.

Rivedremo il solito meccanismo delle sedie con lo ‘switch’ tra gli artisti in gara: chi rimarrà seduto sulla sedia potrà rimanere in gara, i giudici elimineranno i meno meritevoli anche se avevano conquistato la sedia.

Manuel Agnelli, si legge su ItalianTimes.it, che ad un certo punto della puntata il giudice raggiungerà un picco emozionale e si rivolgerà infastidito ad uno dei presenti:

Risposta sbagliatissima!

E poi parlando con uno dei concorrenti rimasti in gara giudicherà negativamente il timbro della voce:

uno dei problemi è la tua voce!

Emma invece si troverà in mezzo ai guai, non saprà chi tenere e mandar via e l’indecisione regnerà sovrana.