Chi è Alessandro Cattelan, il celebre conduttore italiano del talk show E poi c’è Cattelan in onda dal 2014, diventato noto per la conduzione di X Factor

Scopriamo tutti i segreti di Alessandro Cattelan, dall’infanzia agli esordi nel mondo dello spettacolo italiano, dalle esperienze all’estero al grande successo ottenuto con la conduzione di X Factor Italia, dalla notorietà acquisita con il talk show E poi c’è Cattelan fino ad arrivare alla vita privata con moglie e le due figlie.

Chi è Alessandro Cattelan

Nasce a Tortona, il 11 maggio del 1980, sotto il segno zodiacale del Toro.

Interessato a far parte del mondo dello spettacolo, esordisce in televisione nel 2001 sul canale musicale VIVA con la trasmissione Viv.it, diventata Play It nel 2002. Nel 2003 sbarca su Italia 1, dove invece presenta il programma per bambini Ziggie.

Successivamente condurrà Most Wanted su MTV Italia, Viva Las Vegas con Giorgia Surina, Total Request Live, parteciperà a Le Iene e ideerà Lazarus assieme a Francesco Mandelli.

Dal 13 settembre 2009 entra nel cast della trasmissione domenicale, condotta da Simona Ventura, Quelli che il calcio e… su Rai 2, dopo di che passa a Sky Italia.

Lì conduce Copa America Hoy e nel 2011 il celebre talent show X Factor, che lo consacrerà come conduttore al grande pubblico televisivo. Nel 2013 è protagonista di Potevo farlo anch’io una serie in 4 puntate dedicata all’arte contemporanea.

Dal 2014 conduce il talk show E poi c’è Cattelan, mentre nel 2016 presenta i 61esimi David di Donatello.

Vita privata e curiosità

Cattelan è impegnato sentimentalmente con la modella svizzera Ludovica Sauer, che ha sposato nell’aprile del 2014.

Dalla relazione tra i due sono nate le piccole Nina, venuta la mondo nel 2012 e che adesso ha 8 anni, e Olivia, nata nel 2016 e che attualmente ha 4 anni.