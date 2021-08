Sulla piattaforma di messaggistica più famosa al mondo sarà finalmente accedere alla funzione per crittografare anche il backup cloud: tutto ciò che c’è da sapere.

E’ una decisione epocale che ha preso di mira milioni di telefoni Android in tutto il mondo e darà agli utenti l’opportunità di sfruttare qualcosa che avrebbe dovuto essere disponibile già molto tempo fa.

WhatsApp, la decisione per i telefoni Android

WhatsApp già da molto tempo sta lavorando sulla possibilità di crittografare i backup, anche quando vengono caricati su Google Drive da telefoni Android.

Anche se al momento si accede ai dati in essi contenuti come appena arrivano.

Per anni WhatsApp è stato criticato duramente per essersi rifiutato di non rendere disponibile questa importante ed utile funzionalità.

Alla fine, però, ha deciso di attivarsi per eseguirla e a quanto pare, sembra volere la crittografia completa compresi i backup salvati nei telefoni Android, sfruttano la crittografia parziale, ma non come quella progettata per i backup inviati a Google Drive.

Ma scopriamo di più su questa nuova funzionalità.

WhatsApp, come funziona il backup crittografato

WhatsApp avrà una nuova voce nell’elenco dei backup che indicherà agli utenti se i loro backup sono crittografati localmente e non solo quando vengono inviati allo spazio di archiviazione in Google Drive.

La famosa app messaggistica ha fatto un ottimo colpo, dato che menzionare il fatto che i backup sono crittografati anche quando vengono salvati localmente nei telefoni Android, è una svolta.

Gli utenti otterranno molta più sicurezza, anche per quanto riguarda i dati salvati localmente.

Come tutti sappiamo, WhatsApp non ha una funzionalità simile negli iPhone, ma esiste un livello di sicurezza completamente diverso, progettato per proteggere i dati anche quando l’applicazione stessa non ha le proprie misure di sicurezza.

Leggi anche –> WhatsApp, l’aggiornamento che tutti aspettavano: cattive notizie per gli utenti Iphone