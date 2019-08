Whatsapp, emersa la decisione che sta facendo infuriare i giovani di 16 anni

Gli sviluppatori di Whatsapp hanno deciso di mettere in pratica le condizioni d’uso facendo infuriare tutti i giovani!

Whatsapp perderà un bacino importante d’utenza, ma farà rispettare i Termini e le condizioni d’uso dell’app. Come?

La cancellazione degli account dei ragazzi di 16 anni

Durante l’iscrizione all’applicazione la stessa chiede agli utenti di accettare i Termini e le condizioni d’uso, regole che la maggior parte delle persone non legge.

Basterebbe scorrere poche righe per scoprire che per utilizzarla è necessario avere un’età minima di 16 anni. In caso contrario, l’applicazione di Zuckerberg ha tutta la libertà di eliminare il profilo della persona iscritta al software di messaggistica istantanea.

Fino a questo momento, non ha messo in pratica la regola in questione, lasciando l’app nelle mani anche di bambini di 10 e 11 anni. Nei prossimi mesi, però, qualcosa potrebbe cambiare.

La notizia arriva direttamente dal team di WABetaInfo, sempre informato sulle novità che riguardano l’applicazione di messaggistica.

Whatsapp perderà gli under 16: dovranno utilizzare altre app

Gli sviluppatori di Whatsapp sembra abbiano preso una decisione molto importante: faranno rispettare i Termini e le condizioni di utilizzo dell’app, eliminando tutti gli account di ragazzi e ragazze con età inferiore a 16 anni.

Chi utilizzerà l’app in futuro, quindi, dovrà avere almeno 16 anni. In questo modo la app perderà un bacino importante di utenza e la sua attrattiva verso i più giovani. La notizia si sta diffondendo anche tra coloro i quali ignoravano questo limite d’età.

Persino i genitori non lo conoscevano e permettevano anche ai figli in età elementare di utilizzare l’app di messaggistica istantanea per inviare immagini, video o note vocali.

Con il rispetto di questa regola preesistente, la app vivrà una sorta di rivoluzione copernicana: i giovani adolescenti dovranno inevitabilmente sostituire l’app con altre che offrano i medesimi vantaggi, come ad esempio Telegram.

Oltre che la perdita di un grande bacino di utenza, un altro problema per WhatsApp sarà proprio quello di riuscire a capire l’età della persona che sta utilizzando l’applicazione. Rintracciare chi ha un’età inferiore ai 16 anni non è facile, visto che durante la fase di registrazione a Whatsapp non vengono richieste né la data di nascita né altre informazioni personali.

Per il momento si parla solo della volontà dell’applicazione di cancellare tutti gli account degli utenti under 16, ma non di come funzionerà questo sistema.