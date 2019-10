Wanda Nara bollente: il seno abbondante rotola fuori dalla scollatura, il vestito troppo provocante infiamma il pubblico

Abbigliamento bollente per la bellissima Wanda Nara, la moglie di Icardi mostra un look super piccante e fa impazzire i suoi fan

Ancora una volta sotto la luce dei riflettori, la bellissima Wanda Nara a Tika Taka si presenta con un look super piccante che sta facendo parlare milioni dei suoi fan. La giovane infatti pare che si sia presentata con un vestito molto provocante che avrebbe fatto girare la testa ai suoi fedelissimi fan. E non è la prima volta che le sue curve attirano l’attenzione.

Wanda Nara il seno stra-borda

La giovane e manager di Incardi, Wanda Nara, si è presentata nel programma di Tika Taka con un look che ha fatto girare la testa ai suoi fan. Ogni domenica infatti la bellissima Wanda è ospite della trasmissione Tika Taka, il programma sportivo condotto da Pierluigi Pardo.

La bella argentina infatti si è mostrata sui social e in trasmissione con un look esagerato riuscendo ad attirare l’attenzione di tutti in studio. Il vestito esplosivo dell’argentina risalta le sue bellissime forme prosperose, la stessa ha infatti pubblicato una foto sui social che di certo non è passata inosservata ai suoi fan più affezionati.

La Nara e le sue curve esplosive

La bellissima moglie di Icardi come sempre fa parlare di sé. La manager del calciatore si è mostrata di nuovo con un look che non è passato inosservato. La giovane infatti nel programma sportivo, dove spesso è ospite, si è presentata con un vestito molto succinto e a tratti eccessivo.

Ovviamente i like non potevano che accumularsi in maniera animala. Scatti e video che non passano inosservati dato le sue curve esplosive.

La giovane come vediamo sui social, ha postato una foto della puntata di ieri con un vestito molto stretto di color rosso scuro e con una scollatura piuttosto profonda. Il suo look ha fatto girare la testa a tutti gli uomini in studio e sui social della bellissima Wanda.