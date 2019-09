Wanda Nara senza slip e reggiseno a letto, il video bollente fa il giro del web

Wanda Nara esagerata sui social, completamente nuda sul letto: il video pubblicato su Instagram infiamma il web

La modella argentina, Wanda Nara, sa come stupire i suoi fan. Non è la prima volte che la showgirl si mostra senza veli ma questa volta sembra aver esagerato. La moglie di Mauro Icardi si mostra completamente nuda sul letto, il video sui social infiamma il web.

Wanda Nara infiamma il web

Una donna che è riuscita ad affermarsi sul piccolo schermo non solo per la sua indubbia bellezza ma anche per il suo talento: è una modella, showgirl, conduttrice e manager di suo marito, Mauro Icardi che ha sposato nel 2014. Wanda Nara è molto attiva sui social e non manca mai di condividere scatti bollenti con i suoi seguaci ma questa volta sembra aver esagerato.

Nelle ultime ore, la showgirl argentina è al centro delle voci di gossip per un sensuale video pubblicato sul suo account Instagram. Una clip che ha fatto girare la testa ai suoi follower. Per quale motivo? Si mostra senza veli e lascia poco spazio all’immaginazione.

Il video virale sul web

La conduttrice argentina si è superata: poche ore fa ha condiviso su IG un video che ha mandato in delirio il popolo del web. La ragione è semplice. La clip mostra la compagna dell’ex capitano dell’Inter completamente nuda. Wanda Nara è sdraiata sul letto: ma non indossa nemmeno l’intimo. Nelle ore precedenti, la showgirl argentina ha pubblicato altri scatti piccanti tratti probabilmente dalla medesima campagna pubblicitaria. In pochi minuti, il video è stato sommerso da like e commenti e pare sia stato molto apprezzato. Un utente ha scritto:

“Super sexy”

Ecco il video che ha fatto girare la testa:

I fan si chiedono: Ma suo marito non è geloso? La cosa certa è che l’attuale calciatore del Paris Saint German è veramente invidiato.