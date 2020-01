L’abito si apre e l’intimo è trasparente, Wanda Nara senza freni: gli scatti bollenti finiscono sui social

Wanda Nara sta suscitando fantasie proibite nei fan con i suoi scatti ai limiti della censura: questa volta l’intimo è trasparente

In un modo o nell’altro la bellissima Wanda Nara, manager e moglie di Mauro Icardi, fa sempre parlare di se. A metterla sotto la luce dei riflettori è una foto bollente pubblicata sui social.

Wanda Nara scollatura da urlo

La bella Wanda Nara showgirl di successo, in queste ultime ore ha fatto impazzire i fans con una foto davvero bollente. La giovane showgirl infatti, attualmente opinionista del programma su Canale Cinque, Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, è oggi una delle showgirl più quotate. La donna infatti anche come opinionista non passa mai inosservata, sopratutto con i suoi abiti che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Wanda, la giacca si apre in diretta

La giovane Wanda però ama accontentare i suoi fans e per tanto nelle ultime ore ha pubblicato una foto davvero bollente che ha fatto girare la testa ai suoi numerosissimi fans.

La giovane infatti proprio nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo personale di Instagram una foto che la ritrae con una giacca indosso. Ma il particolare nella foto non è passato inosservato,l’argentina infatti, si è scattata una foto come fa di solito, ma la giacca in questione si è aperta. Nella foto la bella Wanda mette in evidenzia il suo décolleté prosperoso. Una scollatura da urlo che ha mandano in crisi i suoi fans, ma che ha fatto notare anche un dettaglio che non è passato inosservato.

La giovane infatti non si è accorta che dalla giacca è spuntato un piccolo pezzo del suo intimo in abbinato con il colore della giacca, insomma un tocco di stile niente male non credete?