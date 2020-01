Si toglie reggiseno e slip, Wanda Nara nuda nel back stage del Grande Fratello: il web si incanta

Il Grande Fratello è appena iniziato, e Wanda Nara già sta facendo parlare di sè. La nuova opinionista del GF si prepara allo show con una doccia bollente, mostrando il suo corpo nudo sui social. La foto è virale

Wanda Nara è divenuta ormai un’icona in tv e sui social.

Nota al pubblico non solo per essere una delle maggiori influencer in tv e sui social, ma anche per il nuovo ruolo ricoperto nel corso della nuova edizione del Grande Fratello Vip, quello di opinionista accanto ad Alfonso Signorini.

Come si sta prepara la nostra neo-opinionista? Con una doccia davvero bollente. Il nudo integrale su instagram diventa subito virale. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Wanda Nara bollente sotto la doccia

L’opinionista del Grande Fratello Vip sta già facendo parlare di se dopo il suo ultimo scatto incandescente sui social.

La moglie di Mauro Icardi si mostra senza filtri e senza vestiti intenta a docciarsi prima del grande Live dell’8 Gennaio.

Tra le luci blu del bagno, si erge lei in piedi sotto la doccia senza veli. Il suo corpo mozzafiato e le sue curve morbide e burrose dominano la scena.

‘Preparandomi per la prima puntata del Gf vip. Non vedo l’ora’

scrive nella didascalia che accompagna la foto, (l’articolo continua dopo la foto).

Wanda risveglia le fantasie degli utenti

Lo scatto social ha risvegliato certamente le fantasie degli utenti sui social, dove ha ottenuto oltre 450mila like e quasi 9’000 commenti destinati a crescere nelle prossime ore.

Copiosi i commenti che ne apprezzano la bellezza, tante quanto le critiche da parte degli utenti che appaiono indignati di tale scelta di postare una foto del genere:

‘imbarazzante … e non perché sei mamma di 5 figli moglie ecc, non è questo, ma perché tutta questa esposizione mediatica?’

poi aggiunge:

‘Sei intelligente, spigliata.. perché fare questo? Non giudico sia chiaro .. però .. è un po’ troppo .. diventi più attaccabile e vulnerabile ‘

scrive un’utente. Ecco la foto più cliccata e chiacchierata del momento: