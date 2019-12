Il perizoma inghiottito dai glutei prorompenti, Wanda Nara: il corpo senza veli al sole infiamma il web

Wanda Nara sa quali ‘argomenti’ usare per conquistare l’attenzione dei suoi followers. Proprio per questo, la moglie di Icardi ha mostrato le curve

La bellissima Wanda Nara è tra le donne più amate e desiderate dagli uomini. La giovane infatti ancora una volta fa parlare di se, questa volta però per una foto postata sui social che ha lasciato i fan a bocca aperta.

Wanda Nara la scollatura vertiginosa e il lato B in evidenza

La bellissima moglie di Icardi, Wanda Nara, ancora una volta, è riuscita a mandare i fan in tilt con i suoi scatti bollenti. L’argentina è una delle donne più discusse del momento, opinionista del programma “Tiki Taka” sta riscuotendo un enorme successo. Pare infatti che è stata scelta per diventare la nuova opinionista del Grande Fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini.

Ma quello che piace sopratutto ai maschietti non è la sua bravura, la ma la sua straordinaria bellezza. La bella bionda argentina infatti, spesso e volentieri riesce a lasciare i fan senza parole con foto e video che spesso pubblica sui social. Anche poche ore fa infatti è riuscita a fare la stessa cosa, con una foto che ha mandato i suoi numerosissimi followers in tilt.

Wanda: scollatura esagerata e glutei prorompenti

La giovane moglie di Icardi, nel bel mezzo di una vacanze alle Maldive si è concessa un bellissimo selfie, dove mette in mostra le sue parti migliori. A quanto pare infatti l’argentina si è ripresa dall’alto scattandosi una foto, ma i fan oltre al suo viso, ha notato qualcos’altro. Forme maestose e sensuali, Wanda ha incantato il web lasciando tutti senza fiato.

Wanda Nara scollatura esplosiva sui social

In questo scatto, la manager dal grande talento e dalla notevole bellezza, mette in evidenza un lato B che fa invidia alle colleghe più giovani e non ancora diventate mamme. Una super ‘woman’ Nara, mamma e donna in carriera dal fascino irresistibile.