‘A letto nessuno ha fatto cilecca con me’ Wanda Nara, la confessione bollente sui suoi flirt

Wanda Nara di nuovo sotto la luce dei riflettori, impazza il gossip sul flirt con Brozovic, il web in delirio ecco cosa è successo

La bellissima moglie di Icardi, Wanda Nara è finito di nuovo sotto la luce dei riflettori. La giovane infatti in un intervista recente de “Le Iene” si è raccontata a 360°, rispondendo anche alle domande più piccanti del programma.

Wanda Nara flirt con Bronzovic?

La bella Nara in una recente intervista a Le Iene, si è raccontata in tutto e per tutto, parlando anche del rapporto con il marito Icardi. La discussione infatti è finita immediatamente sul presunto flirt e su eventuali tradimenti di Nara o di Icardi. La risposta della bellissima manager non sono tardate ad arrivare, la stessa infatti ha confessato:

“Mi è capitato di mettere le corna, ma mai a Mauro, considerando che conosce tutte le mie password. Sono certa che non l’abbia fatto neanche lui, gli ho controllato il cellulare di nascosto e non ho trovato nulla!”

Wanda Nara ha tradito Icardi?

Ma l’intervista non è finita qua, le Iene, infatti hanno immediatamente parlato quello che si pensa essere un tradimento nei confronti di Icardi da parte di Wanda. Si è parlato infatti dell’argomento che ormai da giorni sta facendo parlare e non poco il gossip, ovvero quello del presunto flirt con il centro campista Marcelo Bronzovic. La bella moglie di Icardi infatti non ha fatto attendere la sua risposta e immediatamente ha smentito il tutto:

“Si tratta del gossip che più mi ha dato fastidio, totalmente inventato, una storia d’amore con un compagno di mio marito mai incrociato in vita mia“.

Poi la domanda va a finire sull’argomento “sesso” e sembra essere molto importante per Wanda:

“”Quanto conta da 1 a 10? 10! Ma mai nessuno ha fatto cilecca con me, anche se ho avuto solo 3-4 partner a letto… La prima volta? A 18 anni. Cosa mi sono rifatta? Solo il seno, da giovane, perché avevo tanto sedere e volevo equilibrare un po’”

Ha dichiarato alla fine la giovane.