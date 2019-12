Il seno scoppia fuori dalla scollatura, Wanda Nara illumina la Vigilia con le sue curve esplosive

Wanda Nara in versione natalizia manda in delirio il web, la scollatura è troppo profonda e fa fatica a contenere il suo seno esplosivo.

Una delle showgirl straniere più amate e desiderate del nostro Paese è, senza alcun dubbio, Wanda Nara. La modella argentina si è affermata in Tv non solo per il suo talento ma anche per la sua immensa bellezza. La moglie di Icardi è seguitissima sui social dove non perde mai l’occasione di stupire i suoi seguaci proprio come è successo poche ore fa: indossa un abito rosso con una scollatura profonda che lascia ben poco all’immaginazione.

Wanda Nara in versione natalizia incanta

Il suo account Instagram vanta oltre 5,9 milioni di followers e i suoi ammiratori sono sempre pronti a riempirla di complimenti. In una recente intervista, Wanda Nara ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con il suo compagno e ha espresso la sua paura:

“La verità è che soffro la differenza d’età con Mauro, ho sette anni più di lui. Ci tengo a essere sexy, anche sui social. Mi nascondo dietro un personaggio. Se ti fai conoscere e capiscono il tuo punto debole, poi sanno dove colpirti”

Non molte ore fa, la showgirl argentina ha stupito i suoi seguaci con uno scatto che la immortala in una versione decisamente bollente.

La showgirl argentina in rosso

L’opinionista della trasmissione sportiva “Tiki Taka” pubblicato un nuovo scatto che ha mandato in tilt il web. Per quale motivo? In prossimità del giorno di Natale, la moglie di Mauro Icardi indossa un abito rosso paillettes firmato Amen Style. Ma un dettaglio piccante ha catturato l’attenzione dei suoi fan. Di cosa si tratta?

La scollatura è davvero profonda e l’abito fa fatica a contenere il suo prosperoso seno. Ecco gli scatti che hanno infiammato il web: