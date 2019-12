Chi sono i figli di Wanda Nara? I bambini che la showgirl argentina ha avuto da Maxi Lopez e da Mauro Icardi

Scopriamo tutti i segreti dei figli di Wanda Nara, la procuratrice sportiva e show girl e farà da opinionista al Grande Fratello Vip.

Vita privata della moglie di Mauro Icardi

Wanda Nara è una delle donne più chiacchierate d’Italia ormai da anni. E lo è non solo sulle riviste di gossip, per via dei suoi scatti bollenti e della sua relazione con Mauro Icardi, ma anche sui giornali sportivi, visto il suo ruolo di procuratrice sportiva.

Bionda, argentina, tutte curve, provocante e astuta, Wanda Nara, nasce il 10 dicembre del 1986 sotto il segno del Sagittario. Modella, ballerina e showgirl, è anche una procuratrice sportiva e una mamma a tempo pieno.

Wanda Nara è diventata nota sopratutto per via del tradimento ai danni dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez. La donna, infatti, ha intrapreso in concomitanza una relazione con il collega e amico del marito, Mauro Icardi, di 7 anni più giovane.

La relazione tra i due non si è rivelata un breve flirt, ma continua anche oggi, nel 2019. La moglie di Icardi lo accompagna in tutte le sue competizioni sportive e nel frattempo manda avanti la sua carriera: è stata scelta come opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini.

Chi sono i figli Wanda Nara

Wanda, nonostante la sua giovane età, ha già 5 figli.

I primi tre, Valentino Gastón López Nara (nato il 25 gennaio 2009), Constantino López Nara (nato il 18 dicembre 2010) e Benedicto López Nara (nato il 20 febbraio 2012), sono frutto dell’amore tra la donna e il calciatore Maxi Lopez.

Le successive due figlie, Francesca Icardi (nata il 19 gennaio 2015) e Isabella Icardi (nata il 27 ottobre 2016) sono invece nate dalla relazione, ancora in corso, tra la show girl argentina e il calciatore Mauro Icardi.