Allarga le gambe, il body stringe troppo in mezzo: Wanda Nara incendia i social con le sue foto

Allarga le gambe, il body stringe troppo in mezzo: Wanda Nara incendia...

Wanda Nara bollente sui social, le forme burrose esplodono nel body troppo stretto. La moglie di Mauro Icardi manda i fan in delirio

Wanda Nara, è divenuta molto celebre nel panorama sportivo italiano non solo per la sua professionalità ma anche per essere moglie dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi, del quale gestisce gli affari finanziari.

L’imprenditrice ama spesso condividere con i suoi fan la suo quotidianità professionale e privata ed è spesso protagonista di scatti bollenti.

Poche ore fa, la bella argentina ha infatti lasciato i fan a bocca asciutta dopo aver condiviso alcuni scatti davvero piccanti in intimo. Scopriamo di più (l’articolo continua dopo la foto).

Wanda Nara il seno esplode nel body troppo stretto

Poche ore fa la moglie di Mauro Icardi, la bellissima Wanda Nara, ha fatto impazzire i fan dopo aver pubblicato alcuni scatti sui social che la vedono fasciata di un body attillatissimo che mette in evidenza le sue curve burrose e morbide.

Il seno dell’imprenditrice sembra quasi esplodere nella scollatura del suo body troppo striminzito.

Lo scatto social ha subito ottenuto in pochissimo tempo quasi 70mila like (l’articolo continua dopo la foto).

La Nara mostra il body troppo sgambato mostra troppo

Tra le diverse foto pubblicate evidentemente per uno shooting per il noto brand sportivo. La procuratrice di Icardi ha pubblicato una foto che ha lasciato i fan senza fiato.

Fasciata di un body sgambatissimo, la Nara lascia i fan senza fiato. Il capo intimo mette in risalto il suo corpo mozzafiato e le sue curve da urlo.

La sgambatura del body inoltre evidenzia i diversi tatuaggi all’inguine, stimolando la fantasia dei follower che l’hanno sommersa di like. Ecco la foto pubblicata dalla celebre imprenditrice argentina poche ore fa: