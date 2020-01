Si bagna tutta il bikini diventa trasparente, Wanda Nara da infarto sui social: la foto infuocata

Wanda Nara esagerata in bikini, lato B in bella vista su Instagram: le foto della showgirl argentina mandano in delirio il popolo del web

Il suo talento, unito al suo estremo fascino, l’hanno resa una delle donne più amate dagli italiani. Wanda Nara è pronta per una nuova esperienza televisiva nei panni di opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La moglie di Mauro Icardi è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di stupire i suoi seguaci. La showgirl argentina ha condivisi diversi scatti che la ritraggono in una posa davvero provocante: indossa un bikini striminzito che fa fatica a contenere le sue forme esplosive e il suo sedere è in primo piano.

Wanda Nara in bikini incanta

La showgirl argentina è pronta per il suo debutto come opinionista del reality show di Canale 5, condotta da quest’anno da Alfonso Signorini. Ma prima di iniziare questa nuova esperienza in tv, Wanda Nara non smette di stupire i suoi seguaci. La showgirl argentina è solita condividere sul suo account Instagram scatti che mostrano le sue curve mozzafiato.

Non molte ore fa, la moglie dell’ex difensore interista ha aggiunto altri scatti che hanno mandato in tilt il web. Per quale motivo? L’opinionista indossa un bikini che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Lato B in primo piano

Poco prima del suo debutto nelle vesti di opinionista del programma targato Mediaset, Wanda Nara ha deliziato i suoi follower con scatti che hanno lasciato tutti senza parole.

Il motivo è semplice: la procuratrice sportiva è in una posa davvero sensuale con il suo lato B marmoreo in primo piano ma quel che scatena la fantasia dei suoi fan è anche il costume che indossa che fa molta fatica a contenere le sue forme esplosive. Ecco gli scatti che hanno incantato il popolo del web: