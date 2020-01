Le mutandine risucchiate dai glutei, Wanda Nara alle Maldive sfoggia le sue armi di seduzione di massa

Wanda Nara bollente alle Maldive. La celebre procuratrice sportiva fa impazzire i fan con i suoi ultimi scatti social, i suoi seni come ‘i due palloni d’oro di Icardi’ e Lato B da ‘Champions’

Wanda Nara è ormai oltre che la procuratrice sportiva più desiderata anche una delle influencer più apprezzate sui social.

Bellissima e dal corpo mozzafiato, ama condividere la sua quotidianità privata e professionale sui social. E da quanto si evince dal suo profilo Instagram, la procuratrice sportiva di Icardi sta trascorrendo questi primi giorni del 2020 tra le candide spiagge delle Isole Maldive.

Non sono mancati in questa occasioni scatti sensuali, che mettono in risalto il suo seno prosperoso e il suo lato B da urlo, incorniciati dai bellissimi panorami maldiviani (l’articolo continua dopo la foto).

Wanda Nara lo slip striminzito si perde tra i glutei alti e sodi

La futura conduttrice del Grande Fratello, sta mandando in queste ultime ore in visibilio gli utenti su Instagram.

Molteplici gli scatti pubblicati durante la sua vacanza alle Maldive, nei quali è stato possibile apprezzare ancora una volta il suo corpo sinuoso e le sue forme morbide e burrose.

In particolare gli utenti si sono soffermati sul suo iconico e poderoso lato B, che ripreso dal basso domina lo sfondo esotico maldiviano (l’articolo continua dopo la foto).

I seni di Wanda come i ‘due palloni d’oro di Icardi’

Dallo scatto ripreso dal basso, a stuzzicare gli utenti un altro scatto altrettanto piccante fermato stavolta dall’alto.

A dominare la foto, i seni di Wanda Nara, ribattezzati dai fan come ‘i due palloni d’oro di Icardi’, i quali sembrano quasi esplodere dalla vertiginosa scollatura del suo costumino striminzito:

‘Hai un seno fantastico’

e ancora:

‘Che bellissima Gnocca’

Ecco la foto social che ha fatto impazzire i suoi 6 milioni di followers: