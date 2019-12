Walter Nudo, colpito da due ictus: lo straziante sfogo ‘La vita è troppo corta’ – Video

Walter Nudo parla a cuore aperto ai suoi fan, dopo i due ictus subiti. Il doloroso sfogo dell’attore di origini Canadesi sui social: ‘Ho dovuto fare determinate scelte’

Walter Nudo è uno dei volti iconici dello spettacolo Italiano. Di origini Canadesi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato colpito diversi mesi fa da due ischemie all’emisfero sinistro del cervello durante una cena in un ristorante a Los Angeles, per i quali è stata necessaria un operazione al cuore.

Un episodio traumatico, di cui è ritornato a parlare sui social qualche ora fa in un breve video condiviso con i suoi premurosi fan, che si preoccupano costantemente delle sue condizioni di salute. Scopriamo di più.

Walter Nudo, la sua vita cambiata dopo le due ischemie

La sua vita è decisamente cambiata dopo le due ischemie che lo scorso Aprile lo hanno colpito all’emisfero sinistro del Cervello. Oggi sta bene, ma come ogni esperienza traumatica, lascia un segno profondo, che cambia in chi le vive ogni prospettiva.

A seguito di questa esperienza Walter Nudo ha compreso che nella vita bisogna mettere da parte le cose futili, perchè non vale la pena sprecarla per stare dietro alle ‘caz**te’:

‘La vita è troppo corta, ragazzi, per poter stare dietro alle ca**ate’

Walter Nudo costretto a prendere ‘determinate decisione nel lavoro’

A seguito dell’intervento al cuore subito, per un pò di tempo l’attore si è dovuto fermare per riguardare la sua salute, e inoltre rispetto al suo lavoro ha dovuto prendere determinate scelte, affinchè non lo compromettessero in alcun modo:

‘Non voglio più perdere tempo nelle mie cose ed è esattamente il motivo per cui ho fatto determinate scelte nel mio lavoro’

non specifica l’entità delle scelte, ma cosa più importante, invita chi lo segue a cogliere ogni singolo attimo della propria vita e ogni opportunità, sradicando le erbacce cattive, senza pensarci troppo:

‘Non dovreste perderlo neanche voi nel fare o nel pensare cose che non vi fanno star bene’

poi conclude:

‘Provate a pensare a quello che vi fa star bene a prescindere da quello che succede fuori’

conclude l’attore nel video pubblicato poche ore fa: