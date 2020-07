Voli aerei, dietrofront sulle linee guida: confermato il bagaglio in cappelliera

C’è un dietrofront sulle linee guida e le disposizioni dei voli aerei, che riguardano il bagaglio in cappelliera.

Per i voli aerei ci sono nuove linee guida e disposizioni che vanno ad annullare le precedenti in merito al bagaglio a mano.

Bagaglio a mano nelle cappelliere dell’aereo

Nonostante sia stato detto il contrario, ora sarà possibile portare nuovamente il bagaglio a mano in cabina e posizionarlo all’interno delle cappelliere. Lo ha affermato il sottosegretario alla salute Sandra Zampa, riportato dai media italiani tra cui il TgCom24.

Il precedente divieto era stato emesso al fine di evitare la vicinanza tra i passeggeri e anche contagi che non vanno mai oltre i 20 minuti massimo:

“dal 15 lulio però il divieto decade e si potrà portare il bagaglio a mano in cabina, dentro la cappelliera”

Queste sono le disposizioni del nuovo Dcpm che fa decadere del tutto quanto indicato il 26 giugno, in merito alle disposizioni su bagagli e borsoni nelle cappelliere. Non è cambiato nulla in merito all’obbligo della mascherina a bordo di tutti i velivoli.

Ogni compagnia aerea sarà comunque libera di adottare le proprie regole e determinare se i passeggeri potranno o meno portare il bagaglio a mano a bordo. Naturalmente in caso di sovraffollamento il gestore potrà impartire dei divieti, imbarcando il bagaglio in stiva. Tutti i passeggeri quindi saranno avvertiti al momento del check in anche a seconda dell’andamento del volo e numero di passeggeri a bordo.

Un altro punto riguarda gli indumenti che si portano a bordo ma non vengono indossati – come felpe o cambio: questi dovranno essere riposti all’interno di una busta sterilizzata che verrà messa a disposizione della compagnia aerea.