Vite al Limite pesava più di 300 kg, Tracey Matthews oggi è irriconoscibile

Vite al limite, com’è oggi Tracey Matthews? La paziente del dottor Nowzaradan pesava 275 chili e non poteva muoversi.

Vite al limite è una trasmissione, in onda sul Real Time, che racconta storie di persone con gravi problemi di obesità. Tra i protagonisti del reality dedicato alle persone obese anche Tracey Matthews che pare sia deciso di proseguire il suo percorso di dimagrimento anche lontano dai riflettori.

Come sta oggi la paziente del dottor Nowzaradan? Tutte le ultime novità sulla donna.

Vite al Limite: la storia di Tracey Matthews

La nota trasmissione, in onda su Real Time, racconta storie di persone che decidono di cambiare le loro abitudini alimentari ricorrendo all’aiuto del dietologo Nowzaradan, che grazie ad un equipe di esperti guida i pazienti verso un percorso di dimagrimento. Molti sono i pazienti che si recano nella sua clinica ad Houston e dimostrano di avere grande determinazione come Nikki Webster che è diventata una vera star del web.

Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di Tracey Matthews che è arrivata in clinica con un peso di quasi 300 kg. La sua situazione è apparsa subito molto grave in quanto conto presentava dei linfedemi alle gambe e continue infezioni. Ecco come sta oggi la donna.

Come sta oggi la paziente?

Il suo percorso all’interno del programma non è stato semplice. Dapprima, Tracey Matthews ha perso molti chili ma poi è ricaduta nell’abisso del cibo spazzatura rischiando di essere espulsa dal programma. Ma come sta oggi?

Dopo aver perso altri chili è stato sottoposta all’intervento di bypass gastrico ed è riuscita anche a camminare grazie alla rimozione del linfedema dalle gambe. Il suo account Facebook non è molto aggiornato ma pare che la paziente abbia deciso di continuare il suo percorso di dimagrimento anche lontano dai riflettori.