Vite al Limite, Lupe Samano batte il RECORD: 291 kg prima, oggi è irriconoscibile!

Vite al Limite, l’incredibile trasformazione di Lupe Samano: la paziente del dottor Nowzaradan batte ogni record, ecco com’è oggi

Gli appassionati di Vite al Limite sicuramente ricorderanno la storia di Lupe Samano. La 39 enne è giunta nella clinica del dottor Nowzaradan con gravi problemi di peso e dopo la sua partecipazione al programma ha deciso di cambiare totalmente la sua vita.

Ma com’è oggi la paziente del noto dietologo? Le foto mostrano l’incredibile trasformazione della donna.

Vite al Limite, l’incredibile trasformazione di Lupe

Il programma, in onda sul Real Time, è seguitissimo non solo in America ma anche nel nostro Paese. Vite al Limite aiuta le persone con gravi problemi di peso a cambiare totalmente le loro abitudini alimentari, cercando di eliminare la loro dipendenza dal cibo. Gli appassionati del reality show sicuramente non hanno dimenticato la storia di Lupe Samano in quanto è stata molto forte ed emotivamente coinvolgente.

La 39 enne ha preso parte alla quarta stagione della trasmissione e si è recata ad Houston con una storia che ha inevitabilmente commosso i telespettatori. Suo padre ha abbandonato lei e sua sorella quando erano piccole, con la scusa che sarebbe rientrato a casa poco più tardi. Ma non è mai più tornato. Non è mai riuscita a superare l’abbandono della figura paterna e questa l’ha portata a trovare nel cibo l’unica fonte di salvezza. Ma come sta oggi?

La 39 enne batte ogni record

Lupe Samano è arrivata a pesare oltre 291 kg. Un peso che l’ha costretta a rimanere a letto per 12 anni, fino alla svolta avvenuta grazie al supporto del dottor Nowzaradan. E’ una storia di coraggio e determinazione proprio come quella di Tracey Matthews.

La 39 enne ha deciso di voltare pagina ed è riuscita a perdere molto peso che le ha permesso di sottoporsi all’intervento di bypass gastrico. Oggi appare incredibilmente cambiata e al suo fianco ha trovato un uomo capace di amarla e rispettarla nel giusto modo, Andrew. Ecco alcune sue foto: