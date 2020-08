Vite al Limite, Liz Evans oggi è irriconoscibile: ‘Per i linfedema non sapeva più camminare’

Vite al Limite, Liz Evans oggi è irriconoscibile: ‘Per i linfedema non...

Liz Evans, dopo Vite al Limite come è diventata oggi? La triste vicenda della paziente del dottor Nowzaradan

Una delle trasmissioni più amate dal pubblico italiano è, senza alcun dubbio, Vite al Limite in onda su Real Time. Oggi vi raccontiamo la storia di Liz Evans, protagonista della sesta stagione del noto programma. La donna ha scelto di recarsi nella clinica di Houston per i problemi di salute legati al suo peso.

Ma come sta oggi la paziente del dottor Nowzaradan? Gli ultimi aggiornamenti sulla donna.

Vite al Limite, la storia di Liz Evans

La nota trasmissione, in onda sul Real Time, racconta storie di persone con gravi problemi di obesità. Tra i protagonisti della sesta stagione di Vite al Limite vi è anche Liz Evans che pare abbia deciso di proseguire il suo percorso di dimagrimento anche lontano dai riflettori. La sua storia ha commosso milioni di fan.

Originaria del Texas, la donna era costretta a vivere nel suo letto a causa di un linfedema ad entrambe le gambe. La depressione e gravi problemi di salute legati al suo peso non hanno fatto altro che peggiorare le sue precarie condizioni in generale. All’età di 10 anni, la donna ha cercato conforto nel cibo in quanto ha subito una violenza sessuale mentre suo padre era una tossico dipendente.

Per questo motivo, la giovane ha scelto di voltare pagina e cambiare la sua vita, rivolgendosi al Dottor Nowzaradan.

Come sta oggi la paziente del dottore Nowzaradan?

Grazie ai medici, ha iniziato una dieta e delle sedute di fisioterapia per provare a rialzarsi con le sue gambe che le hanno consentito di sottoporsi all’intervento di bypass gastrico. Liz Evans ha perso oltre 150 chili.

Non vi sono account ufficiali della donna ma pare che stia bene e sia determinata a perdere peso proprio come Lupe Samano che oggi appare totalmente diversa.