Lindsey Witte bellissima dopo Vite al Limite: più di 100 kg persi dopo l’intervento

Come è diventata Lindsey Witte dopo Vite al Limite? Ecco come sta oggi la paziente del Dottor Nowzaradan

Lindsay Witte è una delle protagoniste dell’ultima stagione di Vite al Limite. Dopo essersi rivolta al dottor Nowzaradan ha cambiato per sempre la sua vita e la sua trasformazione è tra le più incredibili.

Ma come sta oggi? Scopriamo come è cambiata nel tempo.

Vite al Limite, il percorso di Lindsey Witte

Le storie dei protagonisti di Vite al Limite appassionano milioni di fan in tutto il mondo. La trasmissione, in onda su Real Time, si occupa di pazienti con gravi problemi di peso che decidono di voltare pagina e rimettersi in forma.

Come Tiffany Barker, anche Lindsey Witte è riuscita a perdere molto peso grazie alla sua determinazione e costanza. La donna ha cercato conforto nel cibo per compensare al dolore di aver vissuto con un padre molto violento. Dopo un’adolescenza non semplice, ha ritrovato la felicità grazie a suo marito. Le cose sono precipitate con gli anni e, per tale motivo, ha scelto di recarsi a da sola ad Houston, in Texas.

La donna si è resa conto che era giunto il momento di cambiare totalmente le sue abitudini alimentari. Dopo due interventi di chirurgia bariatrica, il suo aspetto fisico ha subito una notevole trasformazione. Ed oggi appare come una donna felice!