Tiffany Barker oggi bellissima dopo Vite al Limite: ‘Più di 300 kg a 28 anni’

Vite al Limite, la straordinaria trasformazione di Tiffany Barker, le foto sui social lasciano tutti senza parole: oggi è una ragazza bellissima

Ricordate Tiffany Barker di Vite al Limite? La sua storia ha tenuto incollati milioni di telespettatori al piccolo schermo. Sin da subito, la giovane ha dimostrato di aver la motivazione giusta per lasciarsi il passato alle spalle.

Oggi è una donna bellissima: gli scatti social lasciano senza parole.

Vite al Limite, la storia di Tiffany Barker

Il programma in onda su Real time, Vite al Limite, meglio conosciuto in America con il titolo di My 600lb Life, porta sul piccolo schermo i drammi dei pazienti obesi che si rivolgono al noto chirurgo iraniano-americano per cambiare per sempre le loro abitudini alimentari e rimettersi in forma. La storia di oggi è una delle più incredibili della trasmissione. Tiffany Barker, 28 anni, si è recata nella clinica di Houston (Texas) con un peso di 305 chili, ma il suo viaggio l’ha portata ad un cambiamento radicale proprio come è successo a Gideon che è riuscito a dimagrire per l’amore dei suoi bambini.

La giovane, a causa del suo eccessivo peso, non aveva più una vita sociale ed era costretta sempre a rimanere a casa. Per tale motivo, la paziente ha cercato conforto nel cibo. L’evento scatenante è stato un trauma infantile: all’età di 9 anni doveva occuparsi della casa in quanto la mamma doveva lavorare. Ad un certo punto, la paziente del dottor Nowzaradan ha deciso di dare una svolta alla sua vita e di rivolgersi al chirurgo.

L’incredibile trasformazione della giovane

La giovane si è subito dimostrata determinata nel proseguire il percorso di dimagrimento. Ha perso moltissimi chili da allora ed oggi è una donna totalmente diversa. Gli scatti condivisi sui social mostrano una ragazza bellissima e sorridente: