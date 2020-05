Laura Perez, l’incredibile trasformazione dopo Vite al Limite: ‘È irriconoscibile’

Vite al Limite, l’incredibile trasformazione di Laura Perez: quanti chili ha perso l’ex volto del programma di Real Time?

Tra i programmi televisivi più seguiti ed amati in Italia vi è, senza alcun dubbio, Vite al Limite in onda sul Real Time. Le storie dei protagonisti appassionano milioni di fan nel nostro Paese, i quali sono curiosi di scoprire come è cambiata la vita dei protagonisti dopo la partecipazione alla trasmissione. Nelle ultime ore, è giunta una bellissima notizia riguardante un ex paziente del dottore Younan Nowzaradan: ecco incredibile trasformazione di Laura Perez.

Vite al Limite: novità su Laura Perez

La trasmissione americana, in onda sul Real Time, è seguitissima in Italia. In Vite al Limite, grazie alla collaborazione del dietologo Younan Nowzaradan, un team di esperti si occupa di persone che hanno gravi problemi di peso e li aiutano per cambiare il loro stile di vita e migliorare la loro quotidianità. Molti dei pazienti dimostrano di avere una grande forza di volontà nel proseguire in questo obiettivo proprio come l’ex volto della nota trasmissione: Laura Perez.

Quando ha preso parte al programma, la donna pesava oltre 270 chili e la sua tenacia le ha permesso di stravolgere completamente la sua vita riuscendo a perdere tantissimi chili.

Quanti chili ha perso?

Laura Perez, grazie all’aiuto di un team di esperti e del dottore Nowzaradan, è riuscita a perdere ben 200 kg, arrivando a pesare sui 70 kg. Dopo un lungo periodo di dieta, si è sottoposta ad un intervento chirurgico per eliminare la pelle in eccesso.

Ecco l’incredibile trasformazione dell’ex volto del programma di Real Time:

