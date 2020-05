Stroncato da un’infezione polmonare, Vite al Limite in lutto: la grave perdita durante il programma

Grave lutto per il famoso programma di Real Time ‘Vite al limite’: è venuto a mancare uno dei protagonisti, Sean Milliken

Uno dei programmi più amati nel nostro Paese è, senza alcun dubbio, Vite al limite in onda su Real Time. Nelle ultime ore, è giunta una drammatica notizia riguardante un ex protagonista della trasmissione: si è spento, all’età di 29 anni, Sean Milliken.

Vite al limite: addio a Sean Milliken

Il programma americano, in onda sul Real Time, è molto seguito in Italia. In Vite al Limite, grazie alla collaborazione del dietologo Younan Nowzaradan, un team di esperti si occupa di persone che hanno gravi problemi di peso e li aiutano a dimagrire e cambiare la loro vita. Molti di questi dimostrano di avere una grande forza di volontà nel proseguire in questo obiettivo proprio come l’ex volto della nota trasmissione, Sean Milliken.“Non voglio morire, o mi impegno o è finita”: con queste parole il giovane paziente si era rivolto al dottor Nowzaradan affinché lo aiutasse a dimagrire.

Tuttavia è giunta una drammatica che riguarda proprio il format: è venuto a mancare uno dei protagonisti, Sean Milliken: ecco le cause del suo decesso. (continua dopo la foto)

Le cause del suo decesso

Il giovane aveva deciso di partecipare a Vite al Limite con la speranza di potersi sottoporre ad un intervento di bypass gastrico. Ha sempre dimostrato di avere una grande forza di volontà passando da 450 kg a 290 kg in poco tempo. Ma dopo la morte della mamma, è caduto in depressione ed ha iniziato nuovamente a mangiare più del dovuto.

Secondo quanto riportato dal sito Viaggi News, il giovane si è spento all’età di 29 anni a causa di un’infezione polmonare sfociata in una crisi respiratoria.

