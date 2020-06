Vite al Limite, che fine ha fatto J. T. Clark il paziente del Dottor Nowzaradan che pesava quasi 400 Kg

Vite al Limite, che fine ha fatto J. T. Clark? Peso e ultime notizie sul paziente del Dottor Nowzaradan.

Le storie che sono raccontante nel programma di Vite al Limite, in onda sul Real Time, appassionano milioni di fan i quali sono curiosi di scoprire come è cambiata la vita dei protagonisti dopo essersi affidanti alle cure del noto dietologo. Di recente, si è tanto parlato di J. T. Clark uno dei pazienti del dottor Nowzaradan con la storia più complicata. Come è diventato oggi l’uomo?

Vite al Limite: la storia di J. T. Clark

Tra i programmi più amati dal pubblico italiano vi è, senza alcun dubbio, Vite al Limite in onda da diversi anni su Real Time. Ogni puntata racconta la storia di un uomo o di una donna che convive con gravi problemi di obesità e che decidono di cambiare completamente le loro abitudini alimentati affidandosi alle cure del dottor Nowzaradan e del suo team di collaboratori. Nella serata di ieri, è andata in onda la puntata che ha visto protagonista di J.T. Clark. Che cosa si sa oggi su di lui?

Sin da subito, il 32 enne ha dimostrato di aver la giusta volontà per voltare pagina con il passato e cambiare per sempre la sua vita. Prima di partecipare al programma, pesava quasi 900 libbre e per di più ha una massa di linfedema da 100 libbre sulla gamba.

Come è diventato oggi?

Non si hanno molte notizie sul giovane ma secondo quanto riportato da alcun tabloid americani, J.T. Clark ha cambiato completamente la sua vita e, pare che per seguire al meglio il suo percorso di dimagrimento, si sia trasferito a Houston dove si trova la clinica del Dottor Nowzaradan.

