Vite al limite, Angel Parrish pesava 258 kg: oggi è irriconoscibile! Le foto che lasciano senza parole

Vite al Limite, che fine ha fatto Angel Parrish? Ecco come è diventata dopo la sua partecipazione al programma e come sta suo figlio

Tra le trasmissioni più amate e seguite nel nostro Paese è, senza alcun dubbio, Vite al Limite in onda sul Real Time. Le storie dei protagonisti appassionano milioni di fan, i quali sono curiosi di scoprire come è cambiata la vita dei protagonisti dopo la partecipazione al programma. Di recente, si è tanto parlato di Angel Parrish,una delle pazienti del dottor Nowzaradan con la storia più complicata. Come è diventata oggi la donna?

Vite al limite: come è oggi Angel Parrish

Angel Parrish è una delle tante pazienti del dottore Nowzaradan che ha deciso di intraprendere la sua esperienza televisiva per poter cambiare per sempre la sua vita. La donna, di 42 anni, si è recata nella clinica del noto dottore a Houston con un peso di 258 chili.

Nella vita, Angel ha sofferto moltissimo e, all’età di 14 anni, ha dovuto dare in adozione il suo bambino. Quell’evento è stato drammatico tanto da perdere il controllo sulla sua vita. Dopo la sua partecipazione alla nota trasmissione di Real Time, le sue abitudini quotidiane sono radicalmente cambiate e la donna, oggi, appare molto diversa.

La nuova vita della paziente

La seconda gravidanza è andata per il meglio ed è nato Andrew, ma la protagonista di Vite al Limite non ha mai smesso di mangiare, arrivando a pesare oltre 300 chili. Il motivo della sua depressione era sempre lo stesso: aver dato in adozione il suo primo figlio.

Grazie alla sua forza di volontà e all’aiuto del dottor Nowzaradan è riuscita a perdere molti chili ed oggi è difficile riconoscerla.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Amber Rachdi di Vite al limite: pesava 298 kg, oggi è bellissima e magra