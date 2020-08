Gideon Yeakley, la metamorfosi dopo Vite al Limite: oggi è un altro uomo – FOTO

La storia di Gideon Yeakley ha spinto il dottor Nowzaradan di Vite al Limite ad intervenire. Grazie alla sua dieta e all’intervento, oggi è un’altra persona

GideonDa diversi anni, Vite Al Limite si occupa di pazienti con gravi problemi di peso e racconta il loro percorso di rinascita.

Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di Gideon Yeakley che ha deciso di cambiare per sempre le sue abitudini alimentari.

Vite al Limite, la storia di Gideon Yeakley

La trasmissione in onda sul Real Time, meglio conosciuta in America con il nome di My 600 lb life, si occupa di seguire tutti quei pazienti con gravi problemi di obesità grazie ad un’equipe di medici guidati dal dottor Nowzaradan.

Tra i protagonisti della sesta puntata della quarta stagione è difficile dimenticare Gideon Yeakley. L’uomo, originario di Mustang, Oklahoma ha deciso di recarsi nella clinica ad Houston per rimettersi in forma. A causa del suo eccessivo peso, di oltre 295 kg, non era più in grado di camminare e di giocare con il suo bambino, Jonathan.

Per non dipendere più dalla sua moglie, si è rivolto al noto dietologo. Per sottoporsi all’intervento l’uomo doveva perdere ben 25 kg ma è riuscito a perderne solo 15.

Ha dimostrato grande determinazione e, successivamente, si è sottoposto all’intervento di chirurgia bariatrica che gli ha consentito di perdere molto peso. Tuttavia, questo non è riuscito a cambiare le sue abitudini alimentari e di fronte a tale situazione la moglie Kayleigh gli ha fato un ultimatum: ‘O cambi o vado via e porto con me nostro figlio’

La nuova vita del paziente

Le parole della moglie hanno dato la giusta carica a Gideon Yeakley. Da quel momento, l’uomo ha continuato il suo percorso ed è riuscito a perdere ben 100 kg e, da quanto emerge dagli scatti condivisi sui social, appare più in forma che mai.

Gideon e la sua famiglia