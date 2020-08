Vite al Limite, June McCamey oggi è irriconoscibile: dopo l’operazione il drastico cambiamento

Una delle pazienti obese della clinica del Dottor Nowzaradan è cambiata moltissimo e oggi è davvero irriconoscibile, guardate com’è diventata

June McCamey è una delle protagoniste più apprezzate della trasmissione di Vite al limite, che cura pazienti obesi.

Vediamo insieme com’è diventata oggi la donna, che ha subito un drastico cambiamento estetico grazie alla perdita di peso!

Chi è June McCamey di Vite al limite

Quando incontra il Dottor Nowzaradan, June ha 43 anni e pesa 268 kg. La donna ha iniziato a soffrire di disturbi alimentari dopo la morte di suo figlio Mack, 17 anni, rimasto ucciso durante una sparatoria.

Il cibo era diventato per June la sua valvola di sfogo, il suo rifugio dal dolore. Costretta in un corpo che non riconosceva più e afflitta da tutti i disturbi che ne conseguono, la McCamey ha deciso di cambiare la sua vita.

Per questo motivo, si è presentata nella clinica del Dottor Nowzaradan per cambiare le sue abitudini alimentati, anche per il bene degli altri suoi figli.

Com’è diventata oggi, l’incredibile trasformazione

June ottiene i suoi primi risultati quando si sottopone al bypass gastrico. Alla fine della trasmissione, dopo 12 mesi di cura, perde circa 92 kg, arrivando al peso di 176 kg totali.

Un ottimo e strabiliante risultato, che è però molto lontano dai suoi obiettivi. La donna, infatti, continua a lottare per la sua vita e in favore della sua salute.

Oggi, continua a seguire la dieta e a mantenersi con un peso entro dei limiti accettabili. La donna tiene aggiornati i fan tramite i social, su cui posta scatti recenti che la ritraggono in gran forma rispetto a quando l’avevamo conosciuta.

La perdita di peso di June è a dir poco strabiliante. La donna si mostra davvero irriconoscibile e oggi può finalmente condurre una vita normale!