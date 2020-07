Vite al Limite, la terribile storia di Ashley Taylor: ‘220 Kg presi dopo una violenza’

Molti dei protagonisti di Vite al Limite sono determinati nel raggiungere l’obiettivo di cambiare radicalmente le loro abitudini alimentari. Ma non tutti gli episodi raccontano storie a lieto fine come quella di Ashley Taylor.

La protagonista della puntata, in onda questa sera, sembra non essere riuscita a seguire il percorso nutrizionale a cui si sottopongono tutti gli altri concorrenti.

Una delle trasmissioni più amate dai telespettatori è, senza alcun dubbio, Vite al Limite che guida persone con gravi problemi di obesità verso un percorso di dimagrimento. Le storie dei pazienti protagonisti appassionano gli italiani che sono curiosi di scoprire cosa è successo dopo essersi recati alla clinica del dottor Nowzaradan.

Non tutti gli episodi della nota trasmissione mostrano storie con trasformazioni incredibili come la storia di coraggio e determinazione Nikki che oggi è una vera star del web. Quella che vi raccontiamo oggi, invece, è la storia di Ashley Taylor che sarà protagonista della puntata in onda sul Real Time questa sera.

Questa sera andrà in onda la 15° puntata della nuova stagione di Real Time che vede protagonista, Ashley Taylor. La giovane si è recata nella clinica del dottor Nowzaradan ad Houston con gravi problemi di peso. La giovane ragazza di 24 anni ha sempre avuto gravi problemi di peso in quanto non ha vissuto un’infanzia semplice: fu violentata da un vicino e abbandonata dal papà all’età di cinque anni.

Si è presentata con un peso di circa 220 kg. Tuttavia, anche con l’aiuto del noto dietologo non è riuscita a perdere abbastanza peso per sottoporsi all’intervento di chirurgico di bypass gastrico. Poiché ha perso solo otto chili ha deciso di lasciare spontaneamente la trasmissione e ha affermato:

Ashley is only 24—and not only does she struggle with her weight, she’s battling an online addiction with a habit of catfishing. See her story tonight at 8/7c on #My600lbLife. pic.twitter.com/7Jbck3vyw9

— TLC Network (@TLC) April 8, 2020