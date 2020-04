Violenza domestica, picchia la moglie davanti alla figlia: allontanato da casa

È accusato di violenza domestica l’uomo di 51 anni che ha picchiato la moglie in presenza della loro figlia piccola. Allontanato da casa per la prima volta il maltrattante e non la vittima.

Violenza domestica a Trento: un uomo è stato allontanato da casa, dopo aver picchiato la moglie.

Picchia la moglie in presenza della figlia

Ennesimo episodio di violenza domestica ai danni di una donna. Questa volta, come riporta anche Il Fatto Quotidiano, reo dei maltrattamenti un 51enne di Trento.

L’uomo avrebbe picchiato la compagna in presenza della loro figlia piccola. La donna ha quindi denunciato l’accaduto e, per la prima volta, è stato allontanato da casa il maltrattante e non la vittima.

La direttiva, emessa dal procuratore trentino, Sandro Raimondi, prevede che non debba essere la donna vittima di violenza ad abbandonare l’abitazione, bensì l’autore delle violenze.

In questo senso, quindi, si è deciso per l’allontanamento del marito e non della donna. L’uomo è stato ospitato per una notte in un bed&breakfast, poi alcuni parenti gli hanno dato ospitalità.

La donna è rimasta a casa con la figlia e per lui è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dalla figlia.

Aggressione a Roma

La scorsa settimana un episodio del genere si verificò a Roma. Un uomo aggredì la compagna e colpì anche la figlia di appena 3 mesi. La donna aveva in braccio la piccola, quando fu presa a calci e pugni dall’uomo, che ferì anche la bambina.

Ad allertare le forze dell’ordine furono i vicini di casa, allarmati dalle urla della donna. L’uomo aggredì anche gli agenti di Polizia, prima di essere arrestato.

I vicini confermarono le continue liti e le violenze subite dalla vittima per mesi. Per la donna la diagnosi è stata di 21 giorni, la piccola è stata trattenuta un paio di giorni in ospedale per accertamenti.