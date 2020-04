Roma, aggredisce la compagna e picchia la figlia di 3 mesi: arrestato 40enne

Brutale aggressione a Roma: un uomo ha picchiato la compagna e colpito la figlia di 3 mesi. Arrestato per violenza domestica, non potrà più avvicinarsi alla donna e alla bimba.

Ha picchiato la compagna e la loro bimba di appena 3 mesi: autore della violenta aggressione un 40enne del quartiere San Giovanni di Roma.

Aggressione a Roma

Una brutale aggressione quella avvenuta nella mattinata di giovedì scorso a Roma. Come riferisce anche AdnKronos, un uomo di 40 anni ha picchiato la compagna.

La donna aveva in braccio la sua piccola di 3 mesi quando è stata picchiata con forza dall’uomo, che ha colpito anche la piccola. I vicini di casa, allarmati dalle urla della donna, hanno allertato la Polizia.

Giunti in via Albalonga a Roma, gli agenti hanno arrestato il 40enne, che dovrà ora difendersi dall’accusa di violenza domestica.

Gli uomini della Polizia hanno fatto irruzione nell’appartamento ed hanno trovato la donna in lacrime e la piccola con una profonda ecchimosi alla testa.

Arrestato l’aggressore

È plausibile che l’uomo l’abbia colpita con un calcio, mentre picchiava la madre. Quando gli agenti sono arrivati, l’aggressore ha minacciato anche loro, prima di finire in manette.

Il 40enne non era nuovo ad episodi di violenza e spesso, rientrato a casa sotto l’effetto di alcol e droga, picchiava la compagna. Una situazione difficile, confermata anche dai vicini di casa, che hanno raccontato di continue liti e urla disperate della donna.

La compagna dell’uomo e la neonata sono state trasferite in ospedale. Per la donna 21 giorni di prognosi, la piccola è stata trattenuta un paio di giorni in ospedale per accertamenti.

Il 40enne è stato trasferito nel carcere romano di Regina Coeli con l’accusa di maltrattamenti, violenza domestica e minacce a pubblico ufficiale.

Non potrà più avvicinarsi alla sua compagna, né alla bambina.