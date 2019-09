Massimo Boldi ferito alla testa, in lacrime a Vieni da me: ‘Quella malattia è terribile’

Oggi 9 Settembre è andata in onda la prima puntata di ‘Vieni da Me’, condotto dalla bella partenopea, Caterina Balivo.

Un inizio con i botti, quello del seguitissimo palinsesto Rai, che ha visto in studio una delle Icone del cinema e della comicità ‘Made in Italy’, Massimo Boldi.

L’attore appare in studio con un berretto il quale nasconde una ferita al capo, dovuta ad una insolazione.

Un viaggio, quello percorso insieme alla conduttrice, nella sua lunga carriera professionale e il lungo sodalizio con Christian De Sica e della sua vita ‘cassettiera dei ricordi’.

L’intervista si accende subito con toni delicati e drammatici. Dopo aver aperto il primo cassetto, l’attore racconta il ‘periodo più sofferente’ della sua vita, risalente a quando era solo un diciottenne.

In quel periodo Boldi perse il suo caro padre, e dovette iniziare a lavorare per supportare la propria famiglia:

e ancora:

‘Poi ho avuto una fortuna perchè il salumiere mi ha offerto un lavoro come venditore della Motta. Io avevo un camioncino e vendevo ai negozi i prodotti della Motta’

Dopo anni come venditore della Motta, arriva per lui la grande4 occasione della sua vita, ‘Cochi e Renato’ i quali gli offrirono la chance di esordire sul piccolo schermo.

L’intervista si sposta sull’iconico personaggio di ‘Cipollino’, il qualo l’ha reso celebre e famoso in tutto il mondo.

La conduttrice di ‘Vieni da me’, chiede ironicamente se abbia mai odiato Cipollino, l’attore con disivoltura replica dicendo:

‘Non ho mai odiato Cipollino. E’ un bambino che non cresce mai’

Dopo Cipollino, l’attore spende qualche parola sul sodalizio con Christian De Sica.

I due dopo 13 anni lontani, scardina la polemica sulla loro presunta lite, rivelando che non vi è stato con l’attore nessun litigio e che dopo 25 anni insieme avevano sentito il bisogno di lavorare a progetti ognuno per conto suo:

‘La polemica è ancora viva sul fatto se abbiamo litigato o no. Come fai a litigare con Christian De Sica. Non abbiamo litigato […] Io ho fatto il mio genere da solo, lui ha continuato da solo. Dopo 25 anni avevamo bisogno di fare cose da soli’