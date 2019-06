Massimo Boldi, lo straziante messaggio alla moglie morta commuove i fan

Massimo Boldi, lo straziante messaggio per Marisa, la moglie morta: “Ovunque tu sia…”, ecco le parole dell’attore sui social

L’attore milanese, Massimo Boldi, ha voluto dedicare un toccante messaggio a suo moglie, scomparsa tanti anni fa.

Massimo Boldi, il messaggio per la moglie

E’ uno degli attori comici più famosi del panorama del cinema italiano. Da anni, insieme al suo storico compagno di avventura, Cristian De Sica, è protagonista di numerose pellicole di successo, perlopiù di cinepanettoni. Negli anni ’70, Massimo Boldi ha incontrato una delle donne più importanti della sua vita: Maria Teresa Selo. La coppia si sposata nel 1973 e dal loro matrimonio sono nate tre figlie: Micaela, Manuela, e Marta.

La moglie dell’attore milanese è scomparsa nel 2004, all’età di 47 anni, dopo una lunga battaglia contro un male incurabile: il cancro al fegato.

Le parole dell’attore milanese

Sono passati 15 anni dalla scomparsa della moglie del comico milanese ma il suo ricordo è ancora vivo nel suo cuore. Nel suo libro, Massimo Boldi ha scritto riferendosi a sua moglie defunta:

“Era il bottone che teneva unita la famiglia, la donna della mia vita”

Poche ore fa, l’attore milanese ha scritto un breve ma intenso messaggio per Marisa. E’ tornato sui social per ricordare la sua amata moglie. Oggi è un giorno particolarmente speciale per la famiglia Boldi: è il compleanno della moglie.

Nel dettaglio, l’attore comico ha condiviso uno scatto su Instagram che immortala Marisa sorridente accompagnato da una didascalia che ha commosso il popolo del web:

“Buon Compleanno MARISA ovunque tu sia . Tanti Auguri dal tuo #Max“.

Tra i tag compaiono i nomi delle tre figlie. Moltissimi i messaggi dei fan di auguri per la moglie scomparsa tanti anni fa. Tra questi anche quelli dei suoi colleghi come Enzo Salvi , Paolo Conticini, Barbara Tabita ed Elisabetta Pellini.