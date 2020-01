La bellissima Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate di sempre, la sua bravura e sua sua sfrontatezza la rendono unica nel suo stile. Eppure nonostante sia una donna dal carattere forte e deciso, anche Caterina Balivo spesso e volentieri nasconde le sue debolezze, ma oggi durante un intervista Caterina è crollata.

La bella conduttrice è una delle conduttrici più apprezzate e amate sopratutto dal pubblico di Rai Uno. La giovane infatti ha iniziato la sua carriera da giovane partecipando a Miss Italia e riuscendosi col tempo, a farsi spazio all’interno della Rai. Oggi a distanza di anni sembra davvero una degna padrona della Rai e sopratutto del suo fantastico programma Vieni da Me.

La giovane infatti è riuscita ad ottenere il suo ruolo tanto bramato come conduttrice e oggi è una delle più apprezzate. La conduttrice infatti anche oggi ha ospitato in studio un grande ospite,parliamo appunto di Adriano Pappalardo che ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita.

Il bravissimo cantante intervistato dalla bravissima Caterina Balivo, ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, la sua popolarità e il suo successo, ma anche di momenti difficili che hanno segnato particolarmente la sua vita. L’artista infatti ha raccontato del rapporto difficile che ha sempre avuto con il suo papà:

«Quando gli ho detto che volevo fare il cantante, mi ha cacciato via di casa. Mi ha detto ‘Non sei mio figlio’. Ma qualche anno dopo, quando mi invitarono come super ospite al Festivalbar, lo feci venire all’Arena di Verona. In quell’occasione mi disse ‘Sono fiero di essere tuo padre’. È stato il momento più bello della mia vita, poi l’anno dopo se n’è andato».