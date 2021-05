Bello e dannato, lo scatto di Damiano fa alzare le temperature: “Lo scolaretto ribelle.” – FOTO

Il cantante del gruppo rock romano ha sorpreso tutti con la sua ultima foto pubblicata su Instagram, un vero sex symbol.

I Maneskin, dopo la vittoria

E’ ormai passata una settimana da quando il gruppo rock romano ha vinto l’Eurofestival con il loro brano Zitti e buoni.

Come tutti saprete, la bufera del famoso filmato dove Damiano si inchina su un tavolino in diretta tv, ha fatto molto discutere.

Il cantante è stato accusato di aver fatto uso di cocaina, accusa che i Maneskin hanno subito smentito verbalmente e poi sono passati ai fatti con un test antidroga che è risultato negativo.

Ma i francesi non sembrano soddisfatti, il sito Melty, continua a insinuare il consumo di droga da parte di Damiano.

Quindi chi ha scritto la notizia ha messo in dubbio il comunicato con il quale l’Uer ha dichiarato che “nessun uso di droghe ha avuto luogo nella Green room. Consideriamo il caso chiuso”.

Non è finita qui perché anche il giornalista Gilles Verdez ha rivelato pubblicamente che le indagini eseguite su Damiano David fossero false.

Una vittoria difficile da digerire per i francesi, sembra proprio che siano “fuori di testa”.

Intanto il gruppo si sta ancora godendo gli applausi da parte di tutto il mondo e Damiano non perde l’occasione per far impazzire le sue fan con degli scatti da vero bad boy.

Damiano, lo scolaretto ribelle

Pochi minuti fa il noto cantante ha pubblicato un post che ha scatenato l’intero web.

Lui sui social è molto attivo, ha ben 2,9 milioni di follower che lo seguono ogni giorno.

Nell’ultima foto che ha condiviso si è mostrato a petto nudo con un pantaloncino a quadri rossi, che può sembrare quasi una gonna e dei calzettoni bianchi alti.

Damiano è seduto a terra che guarda in alto, con i suoi occhi truccati da una matita nera.

Lo scatto in pochissimi minuti ha ottenuto ben più di 7 mila commenti da parte di utenti da tutto il mondo, che hanno scritto “Io sono una maestra per me va bene se diventa un mio alunno”, “Sembri quasi un angioletto”, “Tu sei il rock”.

Oltre ad essere un cantante è diventato un sex symbol conosciuto in tutto il mondo.