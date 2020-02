Venere, protagonista del cielo nel mese di febbraio: quando e come vedere...

Quest’anno saranno molti i fenomeni astronomici da osservare. Nel mese di febbraio potremo vedere Venere ad occhio nudo, per circa quattro ore.

Venere, sarà protagonista di questo febbraio 2020. Per quattro ore circa, potremo osservare il pianeta ad occhio nudo, senza bisogno di strumenti per osservarlo. Il pianeta sarà molto luminoso a fine febbraio e per questo facilmente osservabile. Probabilmente ruberà la scena alla Luna.

Non solo, oltre al pianeta e al nostro satellite, potremo vedere la Venere (regina del mese di febbraio), assolutamente un fenomeno molto particolare, che vede coinvolti tre congiunzioni astrali molto spettacolari. Quindi questo mese, non solo fenomeni di superluna o luna delle nevi, ma anche altri importanti appuntamenti.

Il solo pianeta osservabile ad occhio nudo

Come spiega l’Unione astrofili italiani UAI, Venere è l’unico pianeta che è osservabile in orario serale. Inoltre è l’astro più luminoso del nostro firmamento durante le prime ore della notte. Solitamente il periodo di tempo in cui lo possiamo osservare è decisamente breve, mentre nel mese di febbraio questo spazio si amplia fino a raggiungere quasi le quattro ore. Dato questo corposo arco temporale, si troverà al limite della costellazione dell’Ariete.

Il cielo sarà ricco di sorprese, avremo Venere splendente e la presenza di tante Ancelle che la annunciano al mattino. Nelle notti del 18, 19 e 20 febbraio, potremo osservare la terna di congiunzioni Luna, Marte il 18 mentre il 19 Luna, Giove e Luna, Saturno e per concludere il 20 al mattino presto insieme alla costellazione del Sagittario, troveremo sopra l’orizzonte altri pianeti.

Venere inoltre sarà protagonista in questo mese, che vedrà il suo apice e picco massimo di visibilità in congiunzione con la Luna nella costellazione dei Pesci la sera del 27 febbraio, a partire dalle 21 circa. Tutto il 2020 sarà ricco d’appuntamenti astronomici, non facciamoceli scappare!