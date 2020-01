Congiunzione astrale, Marte, Luna calante e stella Antares: l’evento del 20 gennaio

All’alba del 20 gennaio potremo assistere alla seconda congiunzione astrale dell’anno e avrà tre oggetti celesti come protagonisti Marte, la falce di Luna calante e la stella Antares.

All’alba di lunedì 20 gennaio potremo ammirare nel cielo la congiunzione astrale tra Luna calante, Marte e la stella Antares. Li potremo ammirare danzare nel cielo sudorientale, fino al sorgere del sole.

La congiunzione astrale tra Marte, Luna calante e stella Antares

Il primo oggetto che vedremo apparire nel firmamento la falce di Luna calante, a partire dalle 03:20 del mattino. Circa un’ora dopo apparirà Marte darà inizio alla congiunzione astrale. Dopo solo un quarto d’ora apparirà la stella Antares, anch’essa rossa. Lo dice il nome stesso della stella, che significa simile ad Ares.

Come si evince anche da Focus, i due astri saranno distinguibili nonostante la colorazione molto simile, Antares brillerà a causa delle reazioni nucleari mentre Marte semplicemente riflette la luce del Sole. Inoltre sarà d’aiuto la posizione, Marte sarà a sinistra, mentre Antares sarà leggermente più in basso a destra. La congiunzione astrale sarà inquadrata tra la costellazione dello Scorpione, a sinistra quella dell’Ofiuco e sopra quella della Bilancia.

Potremo ammirare poco dopo le 07:00 del mattino, quando il sole non farà sparire il tutto. Lo spettacolo durerà per circa un’ora e mezza, ma la finestra per osservare il fenomeno verrà ridotta da ostacoli visivi sull’orizzonte come montagne, alberi o edifici.

Un altro problema sarà l’inquinamento luminoso che potrebbe ridurre ancora la finestra per poter ammirare questa congiunzione. La costa Adriatica sarà la zona migliore per poter ammirare ad occhio nudo lo spettacolo astronomico. Le congiunzioni astrali sono uno spettacolo molto bello da ammirare, potrete guardare ad occhio nudo oppure utilizzare binocoli e telescopi per ammirarlo al meglio. Servendosi di questi strumenti si potranno ammirare i dettagli dei singoli oggetti, magari fotografare la congiunzione astrale a tre, che è comunque un evento raro.