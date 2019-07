Valeria Marini ‘Un bisogno fisico’ la sua verità sul bagno nella fontana: arriva una multa salatissima

Valeria Marini, ex moglie dell’Imprenditore Giovanni Cottone, è tra le showgirl più seguite e ammirate del panorama Italiano.

Nelle ultime settimane, la Marini si è trovata al centro di un’enorme baraonda mediatica a seguito del suo ‘folle gesto’ in Piazza Di Spagna.

La Showgirl è infatti colpevole di essersi messa a danzare a piedi nudi nella nota fontana monumento della celebre piazza Romana, ‘La Barcaccia’.

Valeria Marini in questi giorni, stava girando in Piazza di Spagna il video del primo singolo, ‘Me Gusta’, quando presa dalla calura estiva, si sarebbe ‘tuffata’ nella ‘Barcaccia’ a Piazza Di Spagna, danzando e intonando la melodia della sua canzone.

Secondo quanto riportato dal settimanale ‘Gente’, che l’ha intervistata subito dopo essere stata multata , la Showgirl, in prenda al caldo e all’euforia, avrebbe messo ‘solo i piedi’, precisa, nella fontana:

‘Stavo girando in Piazza di Spagna il video del mio primo singolo, ‘Me gusta’. Ero elettrizzata, perché al corpo di ballo si sono aggiunti anche i fan che ogni mattina mi aspettano sotto casa’

poi continua:

‘Quel giorno faceva un caldo torrido e per rinfrescarmi sono entrata nella fontana della Barcaccia, ma solo con i piedi’

Quello di Valeria era quindi un impellente bisogno fisico.

Il gesto della Marini chiaramente non è passato inosservato, il popolo romano è subito insorto contro la Showgirl urlando: ‘Denunciatela’.

La Valeriona Nazionale, si difende dichiarando che sicuramente pagherà per il suo errore, ma di certo i problemi di Roma sono ben altri, come ad esempio i rifiuti lasciati ovunque dai turisti che deturpano la bellezza della Capitale:

‘Mi hanno fatto una multa da oltre 500 euro, che pagherò. Mentre del Daspo non so nulla. Ho fatto una cosa sbagliata, è vero. Ma spero che questa vicenda aiuti ad accendere i riflettori sul vero problema di Piazza di Spagna: la sporcizia che viene lasciata dai turisti per strada. Che imparino a rispettare questa città, Roma lo merita. E le autorità vigilino su questi comportamenti’